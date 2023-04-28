Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В Омске 9 мая традиционно пройдут массовые мероприятия и патриотические акции. Отмечается, что накануне на бульваре Победы было организовано выездное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию торжества.
Так, 5 мая там же пройдет торжественное мероприятие «Слава героям». В нем смогут принять участие ветераны и творческие городские коллективы, учащиеся школ, вузов и колледжей.
По традиции к памятнику «Слава Героям!» будут возлагаться цветы в память о погибших воинах, защищавших землю от фашистских захватчиков. Будут проводиться выступления творческих коллективов, пройдут такие акции, как «Полевая кухня», «Омских улиц имена», «Парад шаров».
«На бульваре Победы планируется провести сразу несколько патриотических акций. Омичи смогут пообщаться с ветеранами, увидеть творческие выступления коллективов, получить георгиевскую ленточку, попробовать солдатскую кашу. Всего в Центральном округе в рамках празднования 78-й годовщины победы пройдет более 60 мероприятий», — отметил первый заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.
Парад в Омске состоится 9 мая. Отмечается, что 6 мая пройдет его репетиция на Соборной площади. Она начнется с 8 утра по местному времени.
Впрочем, уже в конце марта в Министерстве безопасности региона проводилось обсуждение относительно подготовки к торжественному построению войск Омского гарнизона. В рамках заседания был утвержден порядок прохождения расчетов, колонн техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения. В дополнение к этому была затронута тема обеспечения безопасности и сохранения общественного порядка.
Обратите внимание, что в связи с проведением парада Победы некоторые дороги в Омске будут перекрыты. Ограничения для водителей будут действовать двое суток. Так, будет ограничен проезд по центральным улицам. Отмечается, что наиболее масштабные перекрытия дороги ожидаются непосредственно в день праздника с 7 утра до 13 часов дня. Чтобы уточнить перечень дорог, по которым нельзя будет передвигаться накануне и во время празднования Дня Победы, перейдите по ссылке.
Согласно данным, представленным в «Интерфакс», традиционное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая в этом году проводиться не будет. Соответствующие данные были представлены организаторами акции.
«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — сказала агентству пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.
Впрочем, омичи смогут поучаствовать в шествии в онлайн-формате. Координатор шествия «Бессмертного полка» в Омске Ирина Ерохина отметила, что мероприятие, вероятно, будет проведено онлайн. При этом уже есть опыт организации шествия дистанционно — оно прошло в подобном формате в 2020 и 2021 годах.
«Мы в принципе были готовы к тому, что шествие в традиционном очном формате в этом году отменят, читали, что такие решения принимаются в других городах в целях безопасности. Хотя люди ждали этого мероприятия, писали, звонили с начала апреля – спрашивали, где достать транспарант. Думаю, скоро к ним придет понимание того, что решение об отмене шествия в этом году было целесообразным», — рассказала координатор.
Празднование Дня Победы в Омске традиционно завершается торжественным салютом. К основным местам запуска пиротехники относят бульвар Победы, набережную Тухачевского, Левобережье. Салют будет продолжаться в течение 10 минут, с 22:00 до 22:10. Согласно новостным источникам, в 2023 году планируется запустить 3,7 тысячи снарядов.
Отмечается, что на организацию салюта было выделено около 3 млн рублей. Напомним, что в прошлом году в Омске салют в честь торжества наблюдали около 80 тысяч граждан. Помимо этого, в 2022 года омичи могли увидеть световое шоу на «Зеленом острове».