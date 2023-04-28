Обратите внимание, что в связи с проведением парада Победы некоторые дороги в Омске будут перекрыты. Ограничения для водителей будут действовать двое суток. Так, будет ограничен проезд по центральным улицам. Отмечается, что наиболее масштабные перекрытия дороги ожидаются непосредственно в день праздника с 7 утра до 13 часов дня. Чтобы уточнить перечень дорог, по которым нельзя будет передвигаться накануне и во время празднования Дня Победы, перейдите по ссылке.