Осознанное потребление: что изменят новые ставки на присоединение к электросетям?

Отметим, что указанные льготные ставки действуют, если расстояние от объекта до существующих сетей не превышает 500 метров в сельской местности и 300 метров в городе. Иначе стоимость присоединения будет рассчитываться по стандартизированной ставке, которая также установлена РЭК. Стандартизированная ставка применяется и в тех случаях, когда хозяин дома или участка владеет им меньше года и когда заявитель в последние три года уже присоединялся к сетям в том же муниципальном районе. В приказе РЭК Омской области можно ознакомиться с тарифами на 2023 год. Также важно помнить, что с 2020 года обязанность по установке счетчика лежит на сетевой организации.