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Осознанное потребление: что изменят новые ставки на присоединение к электросетям?

27 апреля 2023, 05:28
Фото: Город55
Директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Сергей Моденов в рамках традиционной «прямой линии» рассказал о том, как теперь рассчитывается стоимость технологического присоединения к электросетям.

Дело в том, что до 1 июля 2022 года в России действовала льготная программа по подключению электрической мощности до 15 кВт — цена техприсоединения составляла всего 550 рублей при фактической стоимости от 10 до 17 тыс рублей за кВт. Однако теперь цена изменилась в разы — в действие вступило Постановление Правительства РФ № 1178.

Фото: Город55
«С 1 июля 2022 года в Правила технологического присоединения были внесены изменения, теперь плата рассчитывается из фактической стоимости работ. Так до 30 ноября 2022 года льготная ставка за 1 кВт составляла 3 000 рублей и 1 000 рублей для отдельных категорий граждан: малообеспеченных семей, ветеранов ВОВ и других локальных воин, инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. С 1 декабря 2022 по 30 июня 2023 льготная ставка составляет 3 192 рубля и 1 064 рубля соответственно. А с 1 июля до конца 2023 года она составит 4 000 рублей и 1 064 для отдельных категорий граждан. Тариф утвержден Региональной энергетической комиссией Омской области», — пояснил Сергей Моденов.

Работы выполняют в срок от 30 дней до 6 месяцев: это зависит от расстояния до существующих сетей и подтверждающих документов, приложенных к заявке. В «Омскэнерго» сообщили, что сейчас в Омске и области технологическое присоединение идет в плановом порядке, очередей нет.

Фото: Город55

Отметим, что указанные льготные ставки действуют, если расстояние от объекта до существующих сетей не превышает 500 метров в сельской местности и 300 метров в городе. Иначе стоимость присоединения будет рассчитываться по стандартизированной ставке, которая также установлена РЭК. Стандартизированная ставка применяется и в тех случаях, когда хозяин дома или участка владеет им меньше года и когда заявитель в последние три года уже присоединялся к сетям в том же муниципальном районе. В приказе РЭК Омской области можно ознакомиться с тарифами на 2023 год. Также важно помнить, что с 2020 года обязанность по установке счетчика лежит на сетевой организации.

Омские энергетики отмечают, что во время действия льготной программы потребители в основной массе запрашивали подключение максимальной мощности — 15 кВт. Из-за низкой цены подавалось огромное количество заявок, в том числе электрифицировались отдаленные участки без развитой инфраструктуры. Электроснабжающим организациям приходилось тянуть сети и ставить трансформаторные подстанции там, где они в дальнейшем практически не использовались. Подход был нерациональным: ресурсы были заложены, но не востребованы.

Фото: Город55

Однако с изменением ставок появилась новая проблема: порой потребители запрашивают меньшую мощность, чем им нужна в действительности, чтобы сэкономить на техприсоединении. Но превышения фиксируются интеллектуальной системой учета электроэнергии (ИСУЭ): она автоматически отключает подачу электроэнергии во избежание аварии на сетях, которая затронет не только нарушителей, но и их соседей. В таком случае заявителю придется повторно подавать заявку на увеличение мощности и оплачивать его по стандартизированным ставкам, так как льготой он уже воспользовался.

В Омской области приняли минимальную ставку за техприсоединение к электросетям
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#Электричество#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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