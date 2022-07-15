В Омской области приняли минимальную ставку за техприсоединение к электросетям

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июня 2022 года изменяются правила технологического присоединения к электрическим сетям. В частности, отменяется действующая ранее льготная ставка в размере 500 рублей на техприсоединение энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт. Новый тариф будет распространяться на всех, кто подал заявки после 1 июля текущего года, сообщили в пресс-службе областного правительства.