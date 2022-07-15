В Омской области приняли минимальную ставку за техприсоединение к электросетям

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июня 2022 года изменяются правила технологического присоединения к электрическим сетям. В частности, отменяется действующая ранее льготная ставка в размере 500 рублей на техприсоединение энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт. Новый тариф будет распространяться на всех, кто подал заявки после 1 июля текущего года, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Одновременно с этим граждане «социальной» категории заплатят за подключение пониженный тариф - 1 тыс рублей за 1 кВт. Претендовать на него могут малоимущие семьи, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие федеральные и региональные льготники.
Минимальная ставка, определенная федеральным правительством, составила 3 тыс рублей за кВт, максимальная – 10 тысяч рублей. В РЭК Омской области уже утвердили минимальный размер ставки за технологическое присоединение к электросетям, он составил также 3 тыс рублей, несмотря на то, что расчетная стоимость составляет порядка 8 тыс рублей за кВт.
Отмечается, что с 2009 года плата за технологическое присоединение для населения составляла 550 рублей для сетей до 15 кВт. Из-за низкой цены ежегодно подавалось огромное количество заявок на присоединение к сетям, в том числе граждане электрифицировали отдаленные участки, без развитой инфраструктуры.
Электроснабжающим организациям приходилось тянуть сети и ставить трансформаторные подстанции на участках, которые в дальнейшем практически не использовались. Обновленный тариф должен повлиять на осознанность потребителей, чтобы омичи подключали такую мощность, какая необходима.
Также нововведение повысит надежность электроснабжения и снизит количество аварий, так как сетевые организации смогут тратить больше средств на ремонт и содержание объектов энергетики, уточнили в правительстве.