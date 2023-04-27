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Омский «Авангард» оказался самым убыточным клубом в КХЛ

27 апреля 2023, 11:14
Фото: Город55
Доход клуба составил 580 млн рублей
Отрицательный баланс клуба по итогам минувшего сезона составил порядка 429 млн рублей.

Ресурс Metaratings.ru проанализировал выручку клубов КХЛ по итогам сезона 2022/23 годов.  

Как указано в исследовании, суммарно 18 клубов с российской пропиской заработали  более 34 млрд рублей, правда московский ЦСКА в эту статистику не попал, так как не предоставил никаких данных. При этом у 14 команд баланс оказался положительным, еще у 5 – отрицательным.

Что касается омского «Авангарда», то за сезон он показал доход в 580 млн рублей и «ушел» в глубокий минус, оказавшись самым убыточным в лиге.  Как указывается, доходы  «ястребов»  упали на 72%, что в денежном выражении составило порядка 429 млн рублей.

Отметим, что, как указывает Metaratings.ru, клубы сами решали, что именно считать выручкой, потому, возможно, какие-то заработки «Авангарда» в статистику попросту не попали.

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#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#КХЛ#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область#Россия
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