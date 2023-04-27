Омский «Авангард» оказался самым убыточным клубом в КХЛ

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Ресурс Metaratings.ru проанализировал выручку клубов КХЛ по итогам сезона 2022/23 годов.
Как указано в исследовании, суммарно 18 клубов с российской пропиской заработали более 34 млрд рублей, правда московский ЦСКА в эту статистику не попал, так как не предоставил никаких данных. При этом у 14 команд баланс оказался положительным, еще у 5 – отрицательным.
Что касается омского «Авангарда», то за сезон он показал доход в 580 млн рублей и «ушел» в глубокий минус, оказавшись самым убыточным в лиге. Как указывается, доходы «ястребов» упали на 72%, что в денежном выражении составило порядка 429 млн рублей.
Отметим, что, как указывает Metaratings.ru, клубы сами решали, что именно считать выручкой, потому, возможно, какие-то заработки «Авангарда» в статистику попросту не попали.