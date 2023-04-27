Омский «Авангард» оказался самым убыточным клубом в КХЛ

Как указано в исследовании, суммарно 18 клубов с российской пропиской заработали более 34 млрд рублей, правда московский ЦСКА в эту статистику не попал, так как не предоставил никаких данных. При этом у 14 команд баланс оказался положительным, еще у 5 – отрицательным.