Банкротящийся «Омскгоргаз» задолжал налоговикам почти 418 млн рублей

В Арбитражном суде Омской области продолжается рассмотрение банкротного дела по заявлению АО «Омскгоргаз». В ходе разбирательств по этой тяжбе вскрылась одна интересная деталь — оказывается, компания задолжала налоговикам более 417 млн рублей, что, как заявляют ресурсники, якобы и стало одним из поводов для обращения в суд с заявлением о несостоятельности.
Чтобы не платить эти долги здесь и сейчас, «Омскгоргаз» ходатайствовал перед судом о принятии обеспечительных мер в виде приостановления взыскания, однако судья решил иначе. Рассказываем подробности.
Началась эта история с долгами на закате 2019 года, когда налоговики приехали в «Омскгоргаз» с выездной проверкой, целью которой было выяснить, как обществом платились налоги, сборы и страховые взносы в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года.
Итогом этих проверочных мероприятий стал акт, который был составлен налоговиками 29 января 2020 года, где был прописан целый ряд нарушений налогового законодательства. Уже 18 февраля того же года налоговая инспекция приняла решение привлечь «Омскгоргаз» к налоговой ответственности:
Помимо этого, как указано в документах суда, «Омскгоргазу» доначислены и настоятельно предложены к уплате НДС на 138.9 млн рублей, налог на прибыль организаций на 154.3 млн рублей, а также пени за просрочку уплаты налогов на почти 59.5 млн рублей по НДС и еще на 62.5 млн рублей по налогу на прибыль организаций. В общей сложности «набежало» более 421.8 млн рублей.
Это решение «Омскгоргаз» обжаловал в вышестоящий налоговый орган, но добился лишь снижения дополнительно начисленного НДС в размере 8155 рублей и отмены штрафа в 50 рублей.
Далее ресурсники пошли по арбитражным судам, прошли две инстанции и везде получили отказ. В итоге после того, как решение устояло в судах, налоговая инспекция вновь провела проверку, и 11 ноября текущего года постановила взыскать с «Омскгоргаза» налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и проценты на общую сумму почти в 417.7 млн рублей. Собственно, ее уплату и попытались отсрочить ресурсники.
Суд выслушал все доводы «Омскгоргаза» и намекнул, что своим ходатайством о приостановлении взыскания долгов перед налоговиками компания, по сути, пытается стать банкротом без процедуры банкротства.
«Обращение к суду в рамках рассмотрения вопроса об обоснованности заявления АО „Омскгоргаз“ о признании должника банкротом с вышеозначенным ходатайством имеет целью предвосхитить введение процедуры банкротства без задействования процедуры банкротства, что является недопустимым и может повлечь серьезные правовые последствия не только для должника (общества), но и его многочисленных контрагентов, кредиторов», — указывает суд в итоговом решении.
В результате «Омскгоргазу» в просьбе об обеспечительных мерах для приостановления взыскания 417.7 млн рублей было отказано. При этом суд указал, что компании ничто не мешает в законном порядке попросить отсрочку по уплате этой суммы.
Добавим, что помимо банкротства «Омскгоргаз» сейчас проходит еще одну интересную процедуру — все его имущество и активы переходят в собственность государства из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у экс-депутата Госдумы Андрея Голушко, его бизнес-партнера и бывшего депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Калинина, некогда руководителя омского РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз».