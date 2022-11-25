Банкротящийся «Омскгоргаз» задолжал налоговикам почти 418 млн рублей

Помимо этого, как указано в документах суда, «Омскгоргазу» доначислены и настоятельно предложены к уплате НДС на 138.9 млн рублей, налог на прибыль организаций на 154.3 млн рублей, а также пени за просрочку уплаты налогов на почти 59.5 млн рублей по НДС и еще на 62.5 млн рублей по налогу на прибыль организаций. В общей сложности «набежало» более 421.8 млн рублей.