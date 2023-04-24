В Омской области не хватает машинистов, инженеров-конструкторов и слесарей

В Омской области производственники востребованы на 8% больше, чем в прошлом году, но активность соискателей оставляет желать лучшего. Так, на одну вакансию приходится только 1,7 резюме, когда при норме должно быть пять-шесть резюме. Подобная ситуация сложилась во многих сибирских регионах. Таким образом индекс конкуренции в сфере за первые три месяца этого года оказался достаточно мал — 1,9 резюме на вакансию.