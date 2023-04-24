В Омской области не хватает машинистов, инженеров-конструкторов и слесарей

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По итогам первых трех месяцев 2023 года страна стала больше нуждаться в специалистах производственной сферы. Спрос на работников этой области вырос на 7% в сравнении с первым кварталом прошлого года, пришли к соответствующему выводы аналитики службы исследований hh.ru.
В Омской области производственники востребованы на 8% больше, чем в прошлом году, но активность соискателей оставляет желать лучшего. Так, на одну вакансию приходится только 1,7 резюме, когда при норме должно быть пять-шесть резюме. Подобная ситуация сложилась во многих сибирских регионах. Таким образом индекс конкуренции в сфере за первые три месяца этого года оказался достаточно мал — 1,9 резюме на вакансию.
Много где требуются машинисты (14% от всех вакансий), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, слесари (по 11%), электромонтажники (9%), сварщики (8%), токари, технологи, сервисные инженеры, инженеры-механики (по 6%), операторы производственных линий (5%).
В Сибири средняя зарплата представителей производственной сферы составляет 67 468 рублей. В Омской области же работодатели в последних вакансиях указывают, что готовы платить 62 623 рубля. Аналитики уточняют, что это выше средней зарплаты по региону, которая достигает только 55 337 рублей.
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