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В Омской области не хватает машинистов, инженеров-конструкторов и слесарей

24 апреля 2023, 08:50
Фото: Город55
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В Омской области образовался дефицит производственников

Региону требуется больше специалистов сферы производства.

По итогам первых трех месяцев 2023 года страна стала больше нуждаться в специалистах производственной сферы. Спрос на работников этой области вырос на 7% в сравнении с первым кварталом прошлого года, пришли к соответствующему выводы аналитики службы исследований hh.ru.

В Омской области производственники востребованы на 8% больше, чем в прошлом году, но активность соискателей оставляет желать лучшего. Так, на одну вакансию приходится только 1,7 резюме, когда при норме должно быть пять-шесть резюме. Подобная ситуация сложилась во многих сибирских регионах. Таким образом индекс конкуренции в сфере за первые три месяца этого года оказался достаточно мал — 1,9 резюме на вакансию.

Много где требуются машинисты (14% от всех вакансий), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, слесари (по 11%), электромонтажники (9%), сварщики (8%), токари, технологи, сервисные инженеры, инженеры-механики (по 6%), операторы производственных линий (5%).

В Сибири средняя зарплата представителей производственной сферы составляет 67 468 рублей. В Омской области же работодатели в последних вакансиях указывают, что готовы платить 62 623 рубля. Аналитики уточняют, что это выше средней зарплаты по региону, которая достигает только 55 337 рублей.

Ранее Город55 о намерениях омичей брать подработку в период майских праздников. Таксисты, курьеры, а также работники других сфер собираются работать в выходные. Какие основания появились у жителей региона отказаться от отдыха, читайте по ссылке ниже.

Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники
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#Алина Ясинская#Работа#Вакансии#Производство#Общество#Экономика#Новости#Зарплата#Омская область
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