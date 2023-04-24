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Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники

24 апреля 2023, 02:57
Фото: Город55
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Жители Омской области будут брать подработку на майские праздники

Работать на выходных собираются таксисты и курьеры.

Согласно опросу Зарплаты.ру, в Омской области 20% человек собираются подрабатывать на майских выходных. Большинство респондентов планируют выйти на смену в службе такси и курьерской доставке.

Топ популярных профессий для подработки:

  • курьер — 14%;
  • таксист — 12%
  • комплектовщик товаров — 9%;
  • продавец — 8%
  • няня — 7%;
  • промоутер — 7%;
  • работник колл-центра — 7%;
  • фотограф — 6%;
  • работник на базе отдыха — 6%;
  • грузчик — 5%.

Сверхурочные часы на постоянной работе возьмут 15% омичей. Подрабатывать на майских праздниках будут также копирайтеры (2%), аниматоры (1%) и трейдеры (1%). Многие хотят таким образом подкопить деньги (35%), быстрее закрыть кредиты и отдать долги (31%), набить финансовую подушку (17%). Кто-то просто не хочет сидеть дома (2%), а для других подработка — это хобби (1%).

Почти половина опрошенных (42%) намерены заработать на длинных выходных от пяти до десяти тыс рублей. Еще 22% омичей рассчитывают, что получат до пяти тыс рублей в эти дни, 19% человек — около 15 тыс рублей, 17% — больше 15 тыс рублей.

Ранее Минтруд РФ публиковал информацию о том, как россияне будут отдыхать в мае. В ведомстве напомнили, что 1, 8 и 9 числа — выходные. На первой неделе мая с учётом праздников и выходных будет четыре рабочих дня — со 2 по 5 мая.

На этой неделе, к слову, россияне отдохнут три дня подряд — с 29 апреля по 1 мая. После длинные выходные будут с 6 по 9 мая. Далее пойдет короткая рабочая неделя — с 10 по 12 мая.

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#Алина Ясинская#Подработка#Такси#Курьер#Общество#Работа#Новости#Омск
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