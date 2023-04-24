Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники

Ранее Минтруд РФ публиковал информацию о том, как россияне будут отдыхать в мае. В ведомстве напомнили, что 1, 8 и 9 числа — выходные. На первой неделе мая с учётом праздников и выходных будет четыре рабочих дня — со 2 по 5 мая.