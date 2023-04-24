Скончался основатель радиочастотной службы в Омской области Евгений Черепанов

Напомним, с 1983 по 1994 год Евгений Черепанов был руководителем Государственной инспекции электросвязи, а после стал заместителем руководителя Госсвязьнадзора по Омской области. В 2001 году он стал первым директором филиала ФГУП «РЧЦ» по Омской области в СФО. Отметим, что Евгений Семенович был награжден ведомственными наградами: «Мастер связи» и нагрудным знаком «Почетный радист».