Скончался основатель радиочастотной службы в Омской области Евгений Черепанов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Вчера, 23 апреля, ушел из жизни основатель радиочастотной службы в Омской области Евгений Черепанов. Об этом сообщили в Управлении Роскомнадзора по Омской области.
Напомним, с 1983 по 1994 год Евгений Черепанов был руководителем Государственной инспекции электросвязи, а после стал заместителем руководителя Госсвязьнадзора по Омской области. В 2001 году он стал первым директором филиала ФГУП «РЧЦ» по Омской области в СФО. Отметим, что Евгений Семенович был награжден ведомственными наградами: «Мастер связи» и нагрудным знаком «Почетный радист».
Церемония прощания с Евгением Семеновичем Черепановым состоится 26 апреля с 12:00 до 13:00 в Воскресенском соборе на улице Партизанской.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Семеновича.