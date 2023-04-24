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Скончался основатель радиочастотной службы в Омской области Евгений Черепанов

24 апреля 2023, 11:57
Фото: Город55
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Церемония прощания пройдет 26 апреля.

Вчера, 23 апреля, ушел из жизни основатель радиочастотной службы в Омской области Евгений Черепанов. Об этом сообщили в Управлении Роскомнадзора по Омской области.

Напомним, с 1983 по 1994 год Евгений Черепанов был руководителем Государственной инспекции электросвязи, а после стал заместителем руководителя Госсвязьнадзора по Омской области. В 2001 году он стал первым директором филиала ФГУП «РЧЦ» по Омской области в СФО. Отметим, что Евгений Семенович был награжден ведомственными наградами: «Мастер связи» и нагрудным знаком «Почетный радист».

Церемония прощания с Евгением Семеновичем Черепановым состоится 26 апреля с 12:00 до 13:00 в Воскресенском соборе на улице Партизанской.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Семеновича.

#Умер#Общество#Город#Прощание#Новости#Омск#Омская область#Связист
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