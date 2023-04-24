Предпринимателю из Омска грозит до 3 лет колонии за задержку зарплаты сотрудникам

Следователи выяснили, что с августа 2021 года по август 2022 года директор не выплачивал зарплату сотрудникам. Перед 22 работниками образовалась задолженность — 800 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, поступающие в организацию деньги предприниматель расходовал на иные цели.