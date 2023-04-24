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Предпринимателю из Омска грозит до 3 лет колонии за задержку зарплаты сотрудникам

24 апреля 2023, 05:20
Фото: 1MI
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Свою вину подсудимый признал и выплатил часть долга.

В Омске рассматривают уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы. 37-летнего директора компании «Монрем» судят за невыплату заработной платы сотрудникам, сообщили сегодня, 24 апреля, в прокуратуре Омской области.

Согласно открытым источникам, микропредприятие занимается строительно-монтажными работами. Руководителем фирмы с августа 2020 года является Сергей Шорохов.

Следователи выяснили, что с августа 2021 года по август 2022 года директор не выплачивал зарплату сотрудникам. Перед 22 работниками образовалась задолженность — 800 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, поступающие в организацию деньги предприниматель расходовал на иные цели.

Свою вину подсудимый признал и выплатил часть долга — 500 тысяч рублей. Тем не менее, бизнесмену грозит до 3 лет лишения свободы.

Долги омских предприятий по зарплате достигли почти 13 миллионов рублей
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#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Прокуратура#Задержка заработной платы#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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