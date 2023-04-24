Предпринимателю из Омска грозит до 3 лет колонии за задержку зарплаты сотрудникам

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Омске рассматривают уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы. 37-летнего директора компании «Монрем» судят за невыплату заработной платы сотрудникам, сообщили сегодня, 24 апреля, в прокуратуре Омской области.
Согласно открытым источникам, микропредприятие занимается строительно-монтажными работами. Руководителем фирмы с августа 2020 года является Сергей Шорохов.
Следователи выяснили, что с августа 2021 года по август 2022 года директор не выплачивал зарплату сотрудникам. Перед 22 работниками образовалась задолженность — 800 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, поступающие в организацию деньги предприниматель расходовал на иные цели.
Свою вину подсудимый признал и выплатил часть долга — 500 тысяч рублей. Тем не менее, бизнесмену грозит до 3 лет лишения свободы.