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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Долги омских предприятий по зарплате достигли почти 13 миллионов рублей

24 февраля 2023, 11:11
Фото: 1MI
Иллюстрация
6,7 миллионов просроченной задолженности приходится на строительные организации.

В Омске сильно увеличилась просроченная задолженность по зарплате за месяц. Если по состоянию на 1 января 2023 года она составляла 3,2 миллиона рублей, то по состоянию на 1 февраля текущего года — 12,8 миллионов рублей.

По данным Омскстата, 7 миллионов от суммы долга приходится на организации Омска. При этом 3 миллиона рублей — это просроченная задолженность по зарплате более 2 месяцев.

Чаще всего не получают вовремя зарплату сотрудники, занятые в образовании, транспорте, водоснабжении, строительстве. Работники строительной сферы по состоянию на 1 февраля недополучили 6,7 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о бюджетном прогнозе Омской области до 2036 года. Согласно нему, среднемесячные доходы омичей через 13 лет могут достигнуть 86,9 тысяч рублей.

Фото: Омскстат
#Юлия Истомина#Долги#Долги по зарплате#Задолженность#Омскстат#Общество#Новости#Омск
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