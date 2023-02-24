Долги омских предприятий по зарплате достигли почти 13 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Омске сильно увеличилась просроченная задолженность по зарплате за месяц. Если по состоянию на 1 января 2023 года она составляла 3,2 миллиона рублей, то по состоянию на 1 февраля текущего года — 12,8 миллионов рублей.
По данным Омскстата, 7 миллионов от суммы долга приходится на организации Омска. При этом 3 миллиона рублей — это просроченная задолженность по зарплате более 2 месяцев.
Чаще всего не получают вовремя зарплату сотрудники, занятые в образовании, транспорте, водоснабжении, строительстве. Работники строительной сферы по состоянию на 1 февраля недополучили 6,7 миллионов рублей.
Напомним, ранее мы сообщали о бюджетном прогнозе Омской области до 2036 года. Согласно нему, среднемесячные доходы омичей через 13 лет могут достигнуть 86,9 тысяч рублей.