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Задержка заработной платы

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Ноябрь 2023
Карьера и деньги. Большинство омичей ждут от нового года повышения зарплаты
Многие жители города также хотели бы стабильности на работе и взаимопонимания с руководством.
21 ноября 2023, 13:20
Сентябрь 2023
Омские транспортные предприятия накопили долги по зарплате на 617 тысяч
21 сентября 2023, 08:01
Август 2023
Прокуратура отчитала глав двух омских предприятий за задержку зарплаты 114 работникам
Задолженность составила больше 8,5 млн рублей
23 августа 2023, 03:35
Июль 2023
Омский работодатель задолжал сотрудникам зарплату на сумму больше трех миллионов
Следком возбудил дело по этому поводу.
14 июля 2023, 11:37
Июнь 2023
Мэрия Омска пообещала разобраться в обращениях сотрудников школы №99 из-за зарплат
21 июня 2023, 10:14
Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск
17 июня 2023, 15:41
Апрель 2023
Предпринимателю из Омска грозит до 3 лет колонии за задержку зарплаты сотрудникам
Свою вину подсудимый признал и выплатил часть долга.
24 апреля 2023, 05:20

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