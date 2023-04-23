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Омичи стали чаще забивать свиней. Почему растет производство мяса

23 апреля 2023, 04:37
Фото: 1MI
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В Омской области увеличилось производство мяса, молока и яиц

Увеличение показателей наблюдают также при выпуске молока и яиц.

Омскстат представил данные о производстве продукции животноводства за первые три месяца 2023 года. Эксперты отметили рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период мяса выпустили 44,5 тысяч тонн (+0,2%), молока — почти 121 тысячу тонн (+4,4%), яиц — около 200 миллионов штук (+1,2%).

Увеличение темпов выпуска связано с большим забоем свиней, а также приростом продуктивности коров молочного стада и наращиванием поголовья кур-несушек.

Ранее мы рассказывали об аналогичном исследовании за период январь–февраль 2023 года. Тогда специалисты тоже отмечали положительную динамику.

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#Производство#Статистика#Омскстат#Сельское хозяйство#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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