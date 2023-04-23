Омичи стали чаще забивать свиней. Почему растет производство мяса

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Омскстат представил данные о производстве продукции животноводства за первые три месяца 2023 года. Эксперты отметили рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За указанный период мяса выпустили 44,5 тысяч тонн (+0,2%), молока — почти 121 тысячу тонн (+4,4%), яиц — около 200 миллионов штук (+1,2%).
Увеличение темпов выпуска связано с большим забоем свиней, а также приростом продуктивности коров молочного стада и наращиванием поголовья кур-несушек.
Ранее мы рассказывали об аналогичном исследовании за период январь–февраль 2023 года. Тогда специалисты тоже отмечали положительную динамику.