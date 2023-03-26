На омлет с ветчиной. Омичи стали производить больше полезных продуктов

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Омскстат представил данные о продукции животноводства по итогам января и февраля 2023 года. Специалисты отметили рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За первые два месяца 2023-го в Омской области выпустили почти 29 тысяч тонн мяса (+0,4%), около 72 тысяч тонн молока (+5,5%) и немного меньше 130 миллионов штук яиц (+4,7%).
Рост показателей связали с увеличением забоя свиней, наращиванием поголовья кур-несушек и приростом продуктивности коров молочного стада.