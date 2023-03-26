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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

На омлет с ветчиной. Омичи стали производить больше полезных продуктов

26 марта 2023, 09:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области начали производить больше мяса, яиц и молока

Аналитики сравнили показатели 2023 и 2022 годов.

Омскстат представил данные о продукции животноводства по итогам января и февраля 2023 года. Специалисты отметили рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые два месяца 2023-го в Омской области выпустили почти 29 тысяч тонн мяса (+0,4%), около 72 тысяч тонн молока (+5,5%) и немного меньше 130 миллионов штук яиц (+4,7%).

Рост показателей связали с увеличением забоя свиней, наращиванием поголовья кур-несушек и приростом продуктивности коров молочного стада.

#Производство#Сельское хозяйство#Статистика#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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