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Омичку осудили за то, что она почти год получала пенсию за умершего отца

21 апреля 2023, 08:58
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила 430 тысяч рублей.

В Омске осудили 57-летнюю омичку за мошенничество. Женщина в течение года получала пенсию за умершего отца, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что подсудимая скрыла факт смерти своего отца перед пенсионным фондом, и с ноября 2020 года по октябрь 2021 года получала его пенсию за выслугу лет. Сумма ущерба составила больше 430 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор — один год условно. Также омичка должна будет возместить всю сумму ущерба.

Свою вину женщина полностью признала. Приговор вступил в законную силу.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Уголовное дело#Мошенничество#Суд#Приговор#Город#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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