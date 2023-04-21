Омичку осудили за то, что она почти год получала пенсию за умершего отца

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В Омске осудили 57-летнюю омичку за мошенничество. Женщина в течение года получала пенсию за умершего отца, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что подсудимая скрыла факт смерти своего отца перед пенсионным фондом, и с ноября 2020 года по октябрь 2021 года получала его пенсию за выслугу лет. Сумма ущерба составила больше 430 тысяч рублей.
Ленинский районный суд Омска вынес приговор — один год условно. Также омичка должна будет возместить всю сумму ущерба.
Свою вину женщина полностью признала. Приговор вступил в законную силу.