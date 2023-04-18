Мошенники выманили у омской пенсионерки почти 700 тысяч, помогая оформить компенсацию

Выяснилось, что женщина несколько месяцев назад купила лекарство на одном из сайтов. В конце марта ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов. Мошенница рассказала пенсионерке, что лекарственные препараты оказались опасными для здоровья, и омичке полагается компенсация — 450 тысяч рублей. Но необходимо оплатить услуги адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей в суде.