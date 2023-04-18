Мошенники выманили у омской пенсионерки почти 700 тысяч, помогая оформить компенсацию

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя жительница Кировского округа, сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе омской полиции.
Выяснилось, что женщина несколько месяцев назад купила лекарство на одном из сайтов. В конце марта ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов. Мошенница рассказала пенсионерке, что лекарственные препараты оказались опасными для здоровья, и омичке полагается компенсация — 450 тысяч рублей. Но необходимо оплатить услуги адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей в суде.
Услуги псевдоюриста стоили 68 тысяч рублей, которые пенсионерка перевела на счета мошенников. Позже злоумышленники предложили женщине оформить инвалидность, что могло ускорить процесс получения компенсации. Омичка согласилась и перевела еще 60 тысяч. Далее под различными предлогами аферисты выманили у доверчивой женщины 550 тысяч рублей.
Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то отправилась в полицию. Следователи завели уголовное дело и выясняют все детали преступления. Общая сумма ущерба составила 683 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообща, что 55-летняя преподаватель музыки из Омска лишилась всех своих сбережений, поверив мошенникам. Женщина отправила аферистам 5 миллионов.