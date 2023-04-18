Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Мошенники выманили у омской пенсионерки почти 700 тысяч, помогая оформить компенсацию

18 апреля 2023, 13:08
Фото: Управление МВД России по Омской области
Телефонные аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя жительница Кировского округа, сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе омской полиции.

Выяснилось, что женщина несколько месяцев назад купила лекарство на одном из сайтов. В конце марта ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов. Мошенница рассказала пенсионерке, что лекарственные препараты оказались опасными для здоровья, и омичке полагается компенсация — 450 тысяч рублей. Но необходимо оплатить услуги адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей в суде.

Услуги псевдоюриста стоили 68 тысяч рублей, которые пенсионерка перевела на счета мошенников. Позже злоумышленники предложили женщине оформить инвалидность, что могло ускорить процесс получения компенсации. Омичка согласилась и перевела еще 60 тысяч. Далее под различными предлогами аферисты выманили у доверчивой женщины 550 тысяч рублей.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то отправилась в полицию. Следователи завели уголовное дело и выясняют все детали преступления. Общая сумма ущерба составила 683 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообща, что 55-летняя преподаватель музыки из Омска лишилась всех своих сбережений, поверив мошенникам. Женщина отправила аферистам 5 миллионов.

В Омске 55-летняя учительница музыки перевела мошенникам 5 млн рублей
Узнать подробнее
#Мошенники#Видео#Омск#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество#Телефонные мошенники#Евгений Игишев
Подпишитесь
На реке Иртыш в Омской области тронулся лед
Сегодня, 03:03
«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
Сегодня, 06:20
Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
Сегодня, 07:11
В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером
Сегодня, 09:00
В Омске 6 мая пройдет репетиция парада Победы
Сегодня, 09:55
З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир
Сегодня, 08:29