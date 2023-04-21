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Мастер-класс от чемпионки. Алина Загитова даст урок фигурного катания юным омичам

21 апреля 2023, 08:22
Фото: Министерство спорта Омской области
Мастер-класс пройдет в Омске в рамках федерального проекта Звездная дорожка

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-класс для омских фигуристов

Занятие пройдет в ледовом дворце спорта имени Фетисова.

В субботу, 22 апреля, во дворце спорта имени Фетисова олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-класс для юных омских фигуристов. Занятие начнется в 10 часов утра. После мастер-класса желающие смогут получить автограф от Алины Загитовой.

В минспорта Омской области уточнили, что мастер-класс Загитовой пройдет в Омске в рамках федерального проекта «Звездная дорожка».

В своем телеграм-канале Алина рассказала, что уже прилетела в Омск, а также поделилась коротким видео с набережной Оми:

Видео: Телеграм-канал Алины Загитовой
Титулованная фигуристка Алина Загитова показала, как проходят ее занятия по боксу
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#Евгений Игишев#Алана Загитова#Фигурное катание#Спорт#Мастер-класс#Урок#Фигурист#Город#Омск#Омская область#Видео
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