Мастер-класс от чемпионки. Алина Загитова даст урок фигурного катания юным омичам

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В субботу, 22 апреля, во дворце спорта имени Фетисова олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-класс для юных омских фигуристов. Занятие начнется в 10 часов утра. После мастер-класса желающие смогут получить автограф от Алины Загитовой.
В минспорта Омской области уточнили, что мастер-класс Загитовой пройдет в Омске в рамках федерального проекта «Звездная дорожка».
В своем телеграм-канале Алина рассказала, что уже прилетела в Омск, а также поделилась коротким видео с набережной Оми: