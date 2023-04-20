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Прокуратура проверит издевательства над кадетом омской «Казачьей школы-интерната»

20 апреля 2023, 06:21
Фото: 1MI
По факту инцидента организована проверка
Видео с избиением ребенка было опубликовано в одной из социальных сетей.

Прокуратура Советского округа города Омска решала проверить деятельность «Казачьей кадетской школы-интерната» имени маршала Советского союза Дмитрия Язова. Поводом для этого послужило видео с издевательствами над одним из воспитанников, которое опубликовали в паблике «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте».

«В соцсетях был размещен ролик с неправомерными действиями воспитанников этого образовательного учреждения в отношении сверстника», — пояснили в прокуратуре Омской области.

На ролике, который мы не размещаем по этическим соображениям, видно, что трое кадетов повалили одного из учеников на пол, держали его за руки и били. По словам автора поста, все это якобы происходило на глазах учителя.

Трое кадетов избивают сверстникаТрое кадетов избивают сверстника
Трое кадетов избивают сверстника
Фото: скрин с видео из паблика Омск Live
«То, что было заснято на видео, происходило на глазах учителя, он никак на это не реагировал. После того как это видео было размещено в соцсетях, ученика снявшего это видео вызвали к директору и угрожали исключением. Зачинщикам же драки не было применено вообще никакого наказания», — утверждает автор сообщения.

Собственно, все эти факты и намерены проверить прокуроры.

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#Василий Попов#Прокуратура#Дети#Кадеты#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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