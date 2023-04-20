Прокуратура проверит издевательства над кадетом омской «Казачьей школы-интерната»

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Прокуратура Советского округа города Омска решала проверить деятельность «Казачьей кадетской школы-интерната» имени маршала Советского союза Дмитрия Язова. Поводом для этого послужило видео с издевательствами над одним из воспитанников, которое опубликовали в паблике «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте».
«В соцсетях был размещен ролик с неправомерными действиями воспитанников этого образовательного учреждения в отношении сверстника», — пояснили в прокуратуре Омской области.
На ролике, который мы не размещаем по этическим соображениям, видно, что трое кадетов повалили одного из учеников на пол, держали его за руки и били. По словам автора поста, все это якобы происходило на глазах учителя.
«То, что было заснято на видео, происходило на глазах учителя, он никак на это не реагировал. После того как это видео было размещено в соцсетях, ученика снявшего это видео вызвали к директору и угрожали исключением. Зачинщикам же драки не было применено вообще никакого наказания», — утверждает автор сообщения.
Собственно, все эти факты и намерены проверить прокуроры.