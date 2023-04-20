Омский таксист отделался условным сроком за массовый наезд на пешеходов

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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В Октябрьском районном суде города Омска определились с наказанием для 30-летнего таксиста, который, будучи пьяным, сбил трех пешеходов.
«По версии следствия, вечером 12 сентября 2021 года за рулем автомобиля такси обвиняемый выехал на тротуар возле дома № 53 по улице Кирова, где сбил трех пешеходов, которые ждали разрешающий сигнал светофора», — пояснили в прокуратуре Омской области.
В результате наезда одна из потерпевших получила тяжкий вред здоровью, у двух других перелом руки и ушибы.
Водитель свою вину ни на следствии, ни на суде так и не признал, утверждая, что был трезв. ДТП же, по его версии, произошло из-за того, что пассажир сильно жестикулировал и задел его локтем по лицу, он потерял сознание и вылетел на тротуар.
Вот только обвинение представило все доказательства, которые полностью опровергли байку с потерей сознания. Суд их внимательно изучил, признал омича виновным и приговорил его к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года, а также запретил садиться за руль после отбытия наказания на 2.5 года.
Отметим, что осужденный добровольно возместил пострадавшим вред в 350 тысяч рублей.