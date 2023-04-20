Омский таксист отделался условным сроком за массовый наезд на пешеходов

Водитель свою вину ни на следствии, ни на суде так и не признал, утверждая, что был трезв. ДТП же, по его версии, произошло из-за того, что пассажир сильно жестикулировал и задел его локтем по лицу, он потерял сознание и вылетел на тротуар.