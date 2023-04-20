На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта

В пресс-службе омской полиции сегодня, 20 апреля, сообщили, что сотрудники регионального УМВД вместе с коллегами из ФСБ и Росгвардии провели рейд на одной из строек в Кировском округе. На площадке задержали 81 иностранного гражданина.