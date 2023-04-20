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На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта

20 апреля 2023, 07:07
Фото: Управление МВД России по Омской области
На нарушителей составили административные протоколы.

В пресс-службе омской полиции сегодня, 20 апреля, сообщили, что сотрудники регионального УМВД вместе с коллегами из ФСБ и Росгвардии провели рейд на одной из строек в Кировском округе. На площадке задержали 81 иностранного гражданина.

Все задержанные гастарбайтеры работали на стройке с нарушением миграционного законодательства. Их доставили в Управление по вопросам миграции, опросили, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.

Нарушителям выписали административные протоколы за незаконную трудовую деятельность, нарушение миграционных правил, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

«В настоящее время продолжается комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по выявлению лиц, прибывающих из-за рубежа, подготовленных и склонных к осуществлению на территории РФ противоправных деяний экстремистской и террористической направленности», — добавили в полиции.
#Евгений Игишев#Росгвардия#УФСБ#УФСБ Омской области#ФМС#Гастарбайтер#Мигранты#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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