На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
В пресс-службе омской полиции сегодня, 20 апреля, сообщили, что сотрудники регионального УМВД вместе с коллегами из ФСБ и Росгвардии провели рейд на одной из строек в Кировском округе. На площадке задержали 81 иностранного гражданина.
Все задержанные гастарбайтеры работали на стройке с нарушением миграционного законодательства. Их доставили в Управление по вопросам миграции, опросили, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.
Нарушителям выписали административные протоколы за незаконную трудовую деятельность, нарушение миграционных правил, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.
«В настоящее время продолжается комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по выявлению лиц, прибывающих из-за рубежа, подготовленных и склонных к осуществлению на территории РФ противоправных деяний экстремистской и террористической направленности», — добавили в полиции.