Омичка соврала о краже, чтобы скрыть трату денег от супруга

Далее было возбуждено уголовное дело по факту кражи, вот только в ходе следствия выяснилось, что потерпевшая сама инсценировала хищение — создала в доме беспорядок и имитировала поиск ценных вещей. На деле же деньги и телефон женщина в тайне от супруга потратила на погашение долга.