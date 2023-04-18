Омичка соврала о краже, чтобы скрыть трату денег от супруга

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:43
Саргатский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая инсценировала кражу в собственном доме.
«По материалам следствия, 16 января 2023 года обвиняемая сообщила полицейским, что якобы неизвестное лицо в ее отсутствие проник в дом, откуда похитил деньги в размере 126 тысяч рублей и мобильный телефон», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место преступления, увидела в доме беспорядок и следы поиска ценностей, а также отсутствие заявленных женщиной вещей.
Далее было возбуждено уголовное дело по факту кражи, вот только в ходе следствия выяснилось, что потерпевшая сама инсценировала хищение — создала в доме беспорядок и имитировала поиск ценных вещей. На деле же деньги и телефон женщина в тайне от супруга потратила на погашение долга.
В итоге из разряда потерпевшей сельчанка перешла в обвиняемой и предстала перед судом. Судья признал ее виновной, учел смягчающие обстоятельства — малолетних детей и деятельное раскаяние и приговорил к 140 часам обязательных работ.