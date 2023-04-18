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Омичка соврала о краже, чтобы скрыть трату денег от супруга

18 апреля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Женщина сама истратила все деньги на погашение долга
Итогом этой лжи стало уголовное дело за заведомо ложный донос.

Саргатский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая инсценировала кражу в собственном доме.

«По материалам следствия, 16 января 2023 года обвиняемая сообщила полицейским, что якобы неизвестное лицо в ее отсутствие проник в дом, откуда похитил деньги в размере 126 тысяч рублей и мобильный телефон», — сообщили в прокуратуре Омской области.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место преступления, увидела в доме беспорядок и следы поиска ценностей, а также отсутствие заявленных женщиной вещей.

Далее было возбуждено уголовное дело по факту кражи, вот только в ходе следствия выяснилось, что потерпевшая сама инсценировала хищение — создала в доме беспорядок и имитировала поиск ценных вещей. На деле же деньги и телефон женщина в тайне от супруга потратила на погашение долга.

В итоге из разряда потерпевшей сельчанка перешла в обвиняемой и предстала перед судом. Судья признал ее виновной, учел смягчающие обстоятельства — малолетних детей и деятельное раскаяние и приговорил к 140 часам обязательных работ.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Кража#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Саргатский район
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