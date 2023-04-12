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Омичка украла у своей школьной подруги украшения на 65 тысяч и сдала в ломбард

12 апреля 2023, 10:58
Фото: 1MI
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За похищенное она выручила 28 тысяч рублей.

Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Тары по подозрению в краже ювелирных изделий, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе омской полиции. В правоохранительные органы с заявлением обратилась ее школьная подруга.

Потерпевшая рассказала полицейским, что подруга несколько раз приезжала к ней в гости и оставалась дома одна, пока хозяйка была на работе. После очередного визита приятельницы женщина не досчиталась двух цепочек, трех колец и пары серег общей стоимостью почти 65 тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали в Омске на улице Бархатовой, где она гостила у своего брата. На допросе девушка во всем призналась, а также сообщила, что сдала украденные украшения в ломбард за 28 тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело за кражу. Подозреваемой грозит до 5 лет колонии, ранее она уже была судима за хищение денег с чужой банковской карты.

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#Евгений Игишев#Полиция#Кража#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Омск#Омская область
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