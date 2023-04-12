Омичка украла у своей школьной подруги украшения на 65 тысяч и сдала в ломбард

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Тары по подозрению в краже ювелирных изделий, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе омской полиции. В правоохранительные органы с заявлением обратилась ее школьная подруга.
Потерпевшая рассказала полицейским, что подруга несколько раз приезжала к ней в гости и оставалась дома одна, пока хозяйка была на работе. После очередного визита приятельницы женщина не досчиталась двух цепочек, трех колец и пары серег общей стоимостью почти 65 тысяч рублей.
Злоумышленницу задержали в Омске на улице Бархатовой, где она гостила у своего брата. На допросе девушка во всем призналась, а также сообщила, что сдала украденные украшения в ломбард за 28 тысяч рублей.
Следователи завели уголовное дело за кражу. Подозреваемой грозит до 5 лет колонии, ранее она уже была судима за хищение денег с чужой банковской карты.