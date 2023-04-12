Омичка украла у своей школьной подруги украшения на 65 тысяч и сдала в ломбард

Потерпевшая рассказала полицейским, что подруга несколько раз приезжала к ней в гости и оставалась дома одна, пока хозяйка была на работе. После очередного визита приятельницы женщина не досчиталась двух цепочек, трех колец и пары серег общей стоимостью почти 65 тысяч рублей.