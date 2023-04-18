Омич пытался откупиться от административного дела и загремел в колонию по уголовному

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Черлакском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 27-летнего омича, который пытался подкупить полицейского.
«По версии следствия и суда, 7 ноября 2022 года обвиняемый в служебном кабинете ОМВД России по Черлакскому району во время разбирательства по административному делу за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, предложил полицейскому взятку в 13.5 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Омской области.
Вознаграждение предназначалось за непривлечение к административной ответственности. Вот только полицейский от денег отказался, и взяткодатель вместе с административным делом заработал и уголовное за покушение на дачу взятки.
Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и отправил в колонию строгого режима на 3 года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в прокуратуре.