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Омич пытался откупиться от административного дела и загремел в колонию по уголовному

18 апреля 2023, 04:13
Фото: 1MI
полицейский отказался от денег
Мужчина неудачно попытался дать взятку сотруднику полиции.

В Черлакском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 27-летнего омича, который пытался подкупить полицейского.

«По версии следствия и суда, 7 ноября 2022 года обвиняемый в служебном кабинете ОМВД России по Черлакскому району во время разбирательства по административному делу за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, предложил полицейскому взятку в 13.5 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Омской области.

Вознаграждение предназначалось за непривлечение к административной ответственности. Вот только полицейский от денег отказался, и взяткодатель вместе с административным делом заработал и уголовное за покушение на дачу взятки.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и отправил в колонию строгого режима на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в прокуратуре. 

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#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Взятка#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Черлакский район
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