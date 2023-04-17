В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков

Один из пострадавших 14-летних парней рассказал о случившемся полиции. Он вместе с двумя друзьями сидел вечером у подъезда дома на улице Лукашевича. В какой-то момент к ним подошла компания молодых людей и начала избивать. В руках у нескольких нападающих были биты. Видео с моментом избиения есть в распоряжении Города55.