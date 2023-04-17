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В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков

17 апреля 2023, 08:10
Фото: Город55
Инцидент произошел вчера вечером на Левобережье.

Один из пострадавших 14-летних парней рассказал о случившемся полиции. Он вместе с двумя друзьями сидел вечером у подъезда дома на улице Лукашевича. В какой-то момент к ним подошла компания молодых людей и начала избивать. В руках у нескольких нападающих были биты. Видео с моментом избиения есть в распоряжении Города55. 

Фото: предоставлено Городу55

Двое мальчиков 2008 года рождения получили травмы, рассказали в УМВД РФ по Омской области. По данным источника Города55, конфликт произошел на фоне их знакомой девушки. Нескольких нападавших уже доставили в отдел полиции. Известно, что самому взрослому еще нет и 20 лет.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства конфликта.

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#Алина Ясинская#Драка#Подростки#Происшествия#Дети#Избиение#Конфликт#Новости#Омск
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