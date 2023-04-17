В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Один из пострадавших 14-летних парней рассказал о случившемся полиции. Он вместе с двумя друзьями сидел вечером у подъезда дома на улице Лукашевича. В какой-то момент к ним подошла компания молодых людей и начала избивать. В руках у нескольких нападающих были биты. Видео с моментом избиения есть в распоряжении Города55.
Двое мальчиков 2008 года рождения получили травмы, рассказали в УМВД РФ по Омской области. По данным источника Города55, конфликт произошел на фоне их знакомой девушки. Нескольких нападавших уже доставили в отдел полиции. Известно, что самому взрослому еще нет и 20 лет.
По факту случившегося полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства конфликта.