В Омске директор и товаровед магазина обманули своего работодателя на 100 тысяч

Как рассказали в ведомстве, магазин в случае нехватки персонала привлекал сторонних сотрудников. Этим и воспользовались обвиняемые. Женщины подавали заявки в качестве сотрудника на аутсорсе в те же дни, в которые они и так находились на рабочем месте. Таким образом с августа по декабрь 2021 года предприимчивые омички незаконно заработали 100 тысяч рублей.