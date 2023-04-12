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В Омске директор и товаровед магазина обманули своего работодателя на 100 тысяч

12 апреля 2023, 09:36
Фото: 1MI
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Свою вину женщины признали и ущерб компенсировали, но им предстоит ответить перед судом.

Двух омичек, работавших директором и товароведом в одной из крупных торговых сетей, обвиняют в мошенничестве, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, магазин в случае нехватки персонала привлекал сторонних сотрудников. Этим и воспользовались обвиняемые. Женщины подавали заявки в качестве сотрудника на аутсорсе в те же дни, в которые они и так находились на рабочем месте. Таким образом с августа по декабрь 2021 года предприимчивые омички незаконно заработали 100 тысяч рублей.

Свою вину сотрудницы признали и добровольно возместили всю сумму ущерба. Тем не менее, в Первомайском районном суде в отношении директора и товароведа рассмотрят дело о мошенничестве.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Уголовное#Уголовное дело#Суд#Мошеничество#Происшествия#Омск#Омская область
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