Эксперт рассказал, как защититься от мошенников при покупке импортного автомобиля

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Как пишет Infox со ссылкой на «Вечернюю Москву», после прекращения ввоза в Россию автомобилей многих импортных марок, в сети возросло число фейковых объявлений о продаже машин из-за рубежа. Аферисты копируют чужие тексты и фото, привлекают клиентов приятными ценами, берут предоплату по сделке и исчезают с деньгами.
Чтобы не стать жертвой подобного обмана, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предлагает пользователям проверять каждое такое объявление на оригинальность через сервисы поиска по фотографиям. Если, загрузив фото в подобный сервис, вы нашли множество копий картинки на разных сайтах, это повод задуматься. К тому же, эксперт посоветовал ни при каких обстоятельствах не вносить предоплату при оформлении сделки.