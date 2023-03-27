Эксперт рассказал, как защититься от мошенников при покупке импортного автомобиля

Чтобы не стать жертвой подобного обмана, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предлагает пользователям проверять каждое такое объявление на оригинальность через сервисы поиска по фотографиям. Если, загрузив фото в подобный сервис, вы нашли множество копий картинки на разных сайтах, это повод задуматься. К тому же, эксперт посоветовал ни при каких обстоятельствах не вносить предоплату при оформлении сделки.