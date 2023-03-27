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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников при покупке импортного автомобиля

27 марта 2023, 17:03
Сложности с поставками импортных авто в РФ привели к росту числа мошенничеств, связанных с продажами машин из-за границы.

Как пишет Infox со ссылкой на «Вечернюю Москву», после прекращения ввоза в Россию автомобилей многих импортных марок, в сети возросло число фейковых объявлений о продаже машин из-за рубежа. Аферисты копируют чужие тексты и фото, привлекают клиентов приятными ценами, берут предоплату по сделке и исчезают с деньгами.

Чтобы не стать жертвой подобного обмана, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предлагает пользователям проверять каждое такое объявление на оригинальность через сервисы поиска по фотографиям. Если, загрузив фото в подобный сервис, вы нашли множество копий картинки на разных сайтах, это повод задуматься. К тому же, эксперт посоветовал ни при каких обстоятельствах не вносить предоплату при оформлении сделки.

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