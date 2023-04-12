Омич жестоко избил приятеля, который «подсунул» его возлюбленную другому

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Остался без возлюбленной 39-летний житель Омска, пока трудился на вахте: его дама сердца ушла к другому, с которой ее познакомил приятель бывшего кавалера. В итоге весь этот любовный треугольник закончился жестоким избиением и уголовным делом за причинение тяжкого вреда здоровью.
«Из больницы в полицию поступило сообщение, что к ним доставили 32-летнего мужчину с множественными травмами головы. Скорая забрала пострадавшего от дома на улице 20-й Марьяновской, где он и проживал», - рассказали в УМВД по городу Омску.
Оперативники поговорили с пациентом и со свидетелями и узнали, что мужчину жестоко избил его 39-летний приятель, а поводом для этого стала возлюбленная подозреваемого. Как выяснилось, с конца 2022 года последний работал на вахте, а в его отсутствие приятель познакомил его сожительницу с другим мужчиной, к которому дама и ушла. Вернувшись с заработков, омич решил поговорить с товарищем и назначил ему встречу.
Разговор отнюдь не по душам был снят на камеру одним из очевидцев конфликта. На кадрах видно, что мужчины на повышенных тонах разговаривают во дворе дома, и в какой-то момент один из них бьет своего оппонента в лицо, от чего тот падает на асфальт.
После избиения подозреваемый ретировался с места преступления. Задержали его в собственном жилище на улице Молодогвардейской. По УК РФ омичу грозит до 8 лет колонии, уточнили в пресс-службе омской полиции.