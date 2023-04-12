Омич жестоко избил приятеля, который «подсунул» его возлюбленную другому

Оперативники поговорили с пациентом и со свидетелями и узнали, что мужчину жестоко избил его 39-летний приятель, а поводом для этого стала возлюбленная подозреваемого. Как выяснилось, с конца 2022 года последний работал на вахте, а в его отсутствие приятель познакомил его сожительницу с другим мужчиной, к которому дама и ушла. Вернувшись с заработков, омич решил поговорить с товарищем и назначил ему встречу.