Заступился за «бывшую». Омич табуреткой избил соперника до полусмерти

Следователи выяснили, что задержанный отмечал праздник в компании 2-х женщин. Отметим, что одна из них в прошлом была его сожительницей. В 11 часов вечера он пошел провожать экс-возлюбленную, а по пути домой она призналась ему в чувствах и пожаловалась на нынешнего сожителя, который частенько ее бил. Мужчина проводил «бывшую» до квартиры, где между мужчинами (бывшим и нынешним) разгорелся конфликт. Во время драки подозреваемый бил соперника руками, а после в ход пошел табурет.