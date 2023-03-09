Заступился за «бывшую». Омич табуреткой избил соперника до полусмерти

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Updated Сегодня, 12:48
Сегодня, 9 марта, 56-летнего омича госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами нескольких рёбер и другими телесными повреждениями. Об этом сообщает Управление МВД России по Омской области.
Установлено, что виновником нанесенных травм является 30-летний житель Октябрьского округа. Подозреваемый был задержан на улице Комсомольский Городок и впоследствии доставлен в отдел полиции.
Следователи выяснили, что задержанный отмечал праздник в компании 2-х женщин. Отметим, что одна из них в прошлом была его сожительницей. В 11 часов вечера он пошел провожать экс-возлюбленную, а по пути домой она призналась ему в чувствах и пожаловалась на нынешнего сожителя, который частенько ее бил. Мужчина проводил «бывшую» до квартиры, где между мужчинами (бывшим и нынешним) разгорелся конфликт. Во время драки подозреваемый бил соперника руками, а после в ход пошел табурет.
«Следователем ОП № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточняет в полиции.
Отметим, что 30-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконный оборот наркотиков.