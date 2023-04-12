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Омич ответит перед судом за ограбления в образе мумии

12 апреля 2023, 04:04
Фото: 1MI
Уголовное дело передано в суд
Обманув продавца, мужчина ушел из магазина в золотой цепочке за 30 тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 41-летнего омича, обвиняемого в дерзком грабеже. 

«По версии следствия, в марте 2023 года фигурант уголовного дела, обмотав лицо бинтами, зашел в ювелирный магазин. Там он пожаловался продавцам на якобы обожженное лицо и попросил показать золотую цепь весом более 20 граммов», - рассказали Городу55 в прокуратуре Омской области.

Девушки, не смутившись, дали украшение мужчине в руки, он надел его на шею и ушел из магазина. В итоге ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сам обвиняемый признал вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, а похищенную цепочку, которую он успел сдать в ломбард, изъяли и вернули владельцам.

Теперь омича ждет суд, отметили в областной прокуратуре. 

Короткая память — длинный бинт. Омич дважды пошел на ограбление в образе «мумии»
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#Василий Попов#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Грабеж#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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