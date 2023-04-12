Омич ответит перед судом за ограбления в образе мумии

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 41-летнего омича, обвиняемого в дерзком грабеже.
«По версии следствия, в марте 2023 года фигурант уголовного дела, обмотав лицо бинтами, зашел в ювелирный магазин. Там он пожаловался продавцам на якобы обожженное лицо и попросил показать золотую цепь весом более 20 граммов», - рассказали Городу55 в прокуратуре Омской области.
Девушки, не смутившись, дали украшение мужчине в руки, он надел его на шею и ушел из магазина. В итоге ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Сам обвиняемый признал вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, а похищенную цепочку, которую он успел сдать в ломбард, изъяли и вернули владельцам.
Теперь омича ждет суд, отметили в областной прокуратуре.