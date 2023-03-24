Короткая память — длинный бинт. Омич дважды пошел на ограбление в образе «мумии»

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 4 УМВД обратилась женщина из сетевого магазина ювелирных украшений. Она сообщила о пропаже массивной цепи из золота.
Полицейские установили, что под видом покупателя в магазин пришел ранее судимый 41-летний житель Омска с перебинтованной головой. Свой выбор он остановил на цепи стоимостью 192 тыс. рублей. Попросил о примерке и сбежал, как только отвлекся продавец.
Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что сначала он пришел в другой ювелирный магазин, но там ему не разрешили примерить товар. И он отправился в следующий. Голова у него была забинтована так, что остались только прорези для глаз. Примечательно, что подобным образом он уже пытался маскироваться перед ограблением в 2021 году. Тогда его личность тоже установили, и мужчина был задержан.
В этот раз омич сдал цепочку в ломбард неподалеку от места преступления за 47 тыс. рублей. Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «грабеж». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Цепь сотрудники полиции изъяли и вернули в ювелирный магазин.