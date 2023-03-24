Короткая память — длинный бинт. Омич дважды пошел на ограбление в образе «мумии»

Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что сначала он пришел в другой ювелирный магазин, но там ему не разрешили примерить товар. И он отправился в следующий. Голова у него была забинтована так, что остались только прорези для глаз. Примечательно, что подобным образом он уже пытался маскироваться перед ограблением в 2021 году. Тогда его личность тоже установили, и мужчина был задержан.