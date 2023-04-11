При поступлении на военную службу по контракту омичи получат льготную ипотеку

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
При поступлении на военную службу по контракту омичи смогут получить военную ипотеку. Подробности об ее особенностях рассказал начальник отдела военного комиссариата Омской области Александр Крошко.
«Отмечу, что военная ипотека от обычной отличается условиями. При заключении контракта с Министерством обороны РФ определяется, какая сумма может выплачиваться гражданину на приобретение жилья. По своему желанию военнослужащий может добавить собственные средства», — рассказал Александр Крошко. — «Главный плюс военной ипотеки в том, что, если человек решил связать свою судьбу со службой в армии, за него в полном объеме все выплаты осуществляет Министерство обороны»
Если до достижения 20 лет выслуги человек был уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья, то всю ипотеку за него также гасит Минобороны. При этом военнослужащий может приобрести жилье в любом регионе страны.
Всю интересующую информацию о службе по контракту предоставят по телефону «горячей линии» — 122. Также ее можно узнать в военкомате по месту жительства, в администрации округа Омска или муниципального района. Специалисты, подскажут, какой комплект документов необходимо собрать, какие требования к кандидатам.