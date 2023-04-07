Пьяного омича задержали после угроз в адрес младенца и сотрудника полиции

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
СУ СК РФ по Омской области сообщают о начале доследственной проверки по факту инцидента произошедшего вчера вечером между пьяным омичем и сотрудником полиции.
Вдобавок сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Омску проводят проверку по факту семейного конфликта, о котором в 6 часов вечера сообщили оператору «02».
6 апреля пьяный мужчина начал угрожать физической расправой полицейским, отказываясь ехать в отдел полиции для разбирательства. Дело в том, что сотрудники приехали на вызов, где во время ссоры с женой 33-летний мужчина угрожал их новорожденному ребенку.
По итогу нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Младенец не пострадал, он находится с матерью. Сейчас все обстоятельства продолжают устанавливать.