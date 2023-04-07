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Published Сегодня, 12:21

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Пьяного омича задержали после угроз в адрес младенца и сотрудника полиции

7 апреля 2023, 12:21
Фото: Город55
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Во время ссоры с женой мужчина начал угрожать их новорожденному сыну.

СУ СК РФ по Омской области сообщают о начале доследственной проверки по факту инцидента произошедшего вчера вечером между пьяным омичем и сотрудником полиции.

Вдобавок сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Омску проводят проверку по факту семейного конфликта, о котором в 6 часов вечера сообщили оператору «02».

6 апреля пьяный мужчина начал угрожать физической расправой полицейским, отказываясь ехать в отдел полиции для разбирательства. Дело в том, что сотрудники приехали на вызов, где во время ссоры с женой 33-летний мужчина угрожал их новорожденному ребенку.

По итогу нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Младенец не пострадал, он находится с матерью. Сейчас все обстоятельства продолжают устанавливать.

Омич предстанет перед судом за убийство незнакомого и избиение полицейского
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#Пьяный#Пьяный мужчина#Полиция#Угроза#Угрозы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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