Пьяного омича задержали после угроз в адрес младенца и сотрудника полиции

Вдобавок сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Омску проводят проверку по факту семейного конфликта, о котором в 6 часов вечера сообщили оператору «02».



6 апреля пьяный мужчина начал угрожать физической расправой полицейским, отказываясь ехать в отдел полиции для разбирательства. Дело в том, что сотрудники приехали на вызов, где во время ссоры с женой 33-летний мужчина угрожал их новорожденному ребенку.