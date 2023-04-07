«Да бухой я». На водителя, устроившего несколько ДТП в Омске, составили 4 протокола

Напомним, вчера у Телецентра на проспекте Мира произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы аварии. Они же рассказали, что водитель джипа подрезал скорую, а та, уходя от столкновения, вылетела на тротуар. В результате этого пострадал фельдшер.