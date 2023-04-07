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«Да бухой я». На водителя, устроившего несколько ДТП в Омске, составили 4 протокола

7 апреля 2023, 07:05
Фото: Управление МВД России по Омской области
Скриншот

Пьяного водителя, устроившего в Омске 4 ДТП, привлекли к ответсвенности

Результаты освидетельствования мужчины на состояние опьянения составили 1,271 мг/л.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 4 протокола на 48-летнего водителя, который вчера, 6 апреля, устроил несколько ДТП в Омске.

Результаты освидетельствования мужчины на состояние опьянения составили 1,271 мг/л, что хорошо видно в ролике, предоставленным полицией. Стражам правопорядка он пояснил, что накануне отдыхал в бане.

Напомним, вчера у Телецентра на проспекте Мира произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы аварии. Они же рассказали, что водитель джипа подрезал скорую, а та, уходя от столкновения, вылетела на тротуар. В результате этого пострадал фельдшер.

Выяснилось, к ДТП со скорой причастен житель Иркутской области. Передвигаясь в состоянии алкогольного опьянения на авто «Ланд Крузер», он за день совершил четыре ДТП.

Теперь, скорее всего, сесть за руль мужчине удастся не скоро. Водителю грозит лишение прав. К расследовании происшествия подключилась, в том числе, и омская прокуратура.

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Видео: Управление МВД России по Омской области
Водителя задержали. В Омске пьяный иркутянин совершил четыре ДТП за день
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#Омск#Авария#ДТП#Пьяный водитель#Евгений Игишев#Происшествия#Видео
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