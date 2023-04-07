«Да бухой я». На водителя, устроившего несколько ДТП в Омске, составили 4 протокола

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Сотрудники Госавтоинспекции составили 4 протокола на 48-летнего водителя, который вчера, 6 апреля, устроил несколько ДТП в Омске.
Результаты освидетельствования мужчины на состояние опьянения составили 1,271 мг/л, что хорошо видно в ролике, предоставленным полицией. Стражам правопорядка он пояснил, что накануне отдыхал в бане.
Напомним, вчера у Телецентра на проспекте Мира произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы аварии. Они же рассказали, что водитель джипа подрезал скорую, а та, уходя от столкновения, вылетела на тротуар. В результате этого пострадал фельдшер.
Выяснилось, к ДТП со скорой причастен житель Иркутской области. Передвигаясь в состоянии алкогольного опьянения на авто «Ланд Крузер», он за день совершил четыре ДТП.
Теперь, скорее всего, сесть за руль мужчине удастся не скоро. Водителю грозит лишение прав. К расследовании происшествия подключилась, в том числе, и омская прокуратура.