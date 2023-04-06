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Водителя задержали. В Омске пьяный иркутянин совершил четыре ДТП за день

6 апреля 2023, 11:20
Фото: 1MI
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В Омске у Телецентра пьяный водитель джипа подрезал скорую и скрылся с места аварии

В одной из аварий пострадал фельдшер скорой помощи.

Сегодня днем у Телецентра на проспекте Мира произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы аварии. Они же рассказали, что водитель джипа подрезал скорую, а та, уходя от столкновения, вылетела на тротуар. В результате этого пострадал фельдшер.

В пресс-службе ГИБДД Омской области не смогли оперативно поделиться подробностями аварии, но подтвердили, что на месте работает экипаж.

Однако ДТП уже заинтересовалась омская прокуратура. В ведомстве заявили, что контролируют привлечение водителя к установленной законом ответственности. Выяснилось, к ДТП со скорой причастен житель Иркутской области. Передвигаясь в состоянии алкогольного опьянения на авто «Ланд Крузер», он за день совершил четыре ДТП.

Сейчас сотрудники ГИБДД уже задержали виновника аварий. Установление обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры Омской области.

Напомним, сегодня в центре Омска столкнулись две иномарки. Авария произошла на съезде с Фрунзенского моста. Город55 выяснил, что медикам не удалось спасти пострадавшую в ДТП женщину.

Есть пострадавшие. В Омске произошло ДТП с маршруткой
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#Юлия Истомина#Прокуратура#Прокуратура Омской области#ДТП#Авария#Авария с пострадавшими#Скорая#Пьяные водители#ГИБДД#Город#Новости#Омск
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