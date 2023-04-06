В Омской области отказались от выжигания сухой травы этой весной

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что профилактические выжигания хвороста, лесной подстилки и сухой травы переносятся в этом году на осень.
" Возможно, мы вообще откажемся от них, потому что период профвыжиганий, когда они эффективны и не наносят вреда, очень короткий. У нас это часто буквально одна весенняя неделя. Задолго до начала пожароопасного сезона их не проведешь, трава еще не сухая и просто не горит, и они неэффективны. Для осени характерна сырая погода, ночная влажность, поэтому осенью проводится минимум работ по выжиганию», — уточняет Ольга Шарапова, первый заместитель начальника Главного управления.
Профилактические противопожарные выжигания нужны, чтобы в случае возникновения пожаров участки с выгоревшей травой стали препятствием для распространения огня. Отметим, что с 2019 года должны выжигать 3592 гектара.
Также в ведомстве уточнили, что деньги, которые выделили на профотжиги, планируют направить на создание минерализованных полос и аншлагов.