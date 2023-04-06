Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение материала

В Омской области отказались от выжигания сухой травы этой весной

6 апреля 2023, 09:32
Фото: Город55
иллюстрация
Профвыжигания перенесли на осень 2023 года.

Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что профилактические выжигания хвороста, лесной подстилки и сухой травы переносятся в этом году на осень.

" Возможно, мы вообще откажемся от них, потому что период профвыжиганий, когда они эффективны и не наносят вреда, очень короткий. У нас это часто буквально одна весенняя неделя. Задолго до начала пожароопасного сезона их не проведешь, трава еще не сухая и просто не горит, и они неэффективны. Для осени характерна сырая погода, ночная влажность, поэтому осенью проводится минимум работ по выжиганию», — уточняет Ольга Шарапова, первый заместитель начальника Главного управления.

Профилактические противопожарные выжигания нужны, чтобы в случае возникновения пожаров участки с выгоревшей травой стали препятствием для распространения огня. Отметим, что с 2019 года должны выжигать 3592 гектара.

Также в ведомстве уточнили, что деньги, которые выделили на профотжиги, планируют направить на создание минерализованных полос и аншлагов.

Стало больше. В МЧС рассказали, сколько раз в Омской области горела сухая трава
Узнать подробнее
#Горит трава#Сухая трава#Пожары#Пожароопасность#Россельхознадзор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Вчера, 12:00
Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме
Сегодня, 06:43
Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты
Сегодня, 05:51
Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования
Сегодня, 10:42
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Сегодня, 05:06
Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Сегодня, 07:00