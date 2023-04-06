В Омске на заправке «Топлайн» нашли труп водителя компании грузотакси

Личность умершего установили сразу по документам, — им оказался житель Омска, который работал на компанию грузового такси «Грузовичкоф». Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов криминала или насилия. Теперь причину смерти будут устанавливать патологоанатомы в морге.