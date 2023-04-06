В Омске на заправке «Топлайн» нашли труп водителя компании грузотакси

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Омске силовики ждут результаты вскрытия тела 40-летнего мужчины, которого нашли на автозаправочной станции «Топлайн» по проспекту Сибирский, 15.
«Ночью в среду, 5 апреля, около 01:37 работники заправки обратили внимание на грузовой автомобиль „ГАЗель“, который чересчур долго стоял без дела на территории АЗС. Подошли к машине, открыли дверь и увидели водителя, который не подавал признаков жизни», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Личность умершего установили сразу по документам, — им оказался житель Омска, который работал на компанию грузового такси «Грузовичкоф». Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов криминала или насилия. Теперь причину смерти будут устанавливать патологоанатомы в морге.
Между тем, выяснилось, что мужчина ранее был дважды судим за наркотики. Последний раз он предстал перед судом в 2019 году.