Сядет на 6 лет. В Омске старшина не смог оспорить приговор за нападение на командира

Как выяснилось, старшина хотел запугать начальника, чтобы тот снизил требования к подчиненным. Рыбин повалил начальство на кровать и приставил нож к горлу, угрожая убийством. После он отошел, но когда потерпевший попытался подняться, старшина снова повалил его на кровать. Рыбин начал имитировать удары ножом в сердце, удерживая начальника за горло.