Сядет на 6 лет. В Омске старшина не смог оспорить приговор за нападение на командира

Posted Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:16
В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщают, что Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор старшине Станиславу Рыбину. Он отправится в колонию строгого режима на 6 лет за угрозу убийством старшему по званию.
Как выяснилось, старшина хотел запугать начальника, чтобы тот снизил требования к подчиненным. Рыбин повалил начальство на кровать и приставил нож к горлу, угрожая убийством. После он отошел, но когда потерпевший попытался подняться, старшина снова повалил его на кровать. Рыбин начал имитировать удары ножом в сердце, удерживая начальника за горло.
Рыбина признали виновным в угрозе убийством и приговорили к колонии. Адвокат Рыбина пытался обжаловать приговор во 2-м Восточном окружном военном суде. Однако суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.
Приговор в законную силу не вступил, отметили в суде.