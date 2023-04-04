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Сядет на 6 лет. В Омске старшина не смог оспорить приговор за нападение на командира

4 апреля 2023, 09:00
Фото: Город55
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Омский военный не смог оспорить приговор за нападение на старшего по званию

Адвокат пытался обжаловать приговор.

В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщают, что Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор старшине Станиславу Рыбину. Он отправится в колонию строгого режима на 6 лет за угрозу убийством старшему по званию.

Как выяснилось, старшина хотел запугать начальника, чтобы тот снизил требования к подчиненным. Рыбин повалил начальство на кровать и приставил нож к горлу, угрожая убийством. После он отошел, но когда потерпевший попытался подняться, старшина снова повалил его на кровать. Рыбин начал имитировать удары ножом в сердце, удерживая начальника за горло.

Рыбина признали виновным в угрозе убийством и приговорили к колонии. Адвокат Рыбина пытался обжаловать приговор во 2-м Восточном окружном военном суде. Однако суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в суде.

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#Ксения Карагодина#Омский гарнизонный военный суд#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Приговор#Суд
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