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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Посадка за антидедовщину. Омский суд вынес приговор за угрозу убийства

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор старшине за угрозы старшему по званию

Приставлял нож к горлу и имитировал удары в сердце. Запугивание привело к сроку в тюрьме по решению омского суда.

Пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда сообщила, что Омский гарнизонный военный суд огласил приговор старшине Станиславу Рыбину. Он отправится в колонию строгого режима на 6 лет за запугивание старшего по званию.

Старшина повалил начальство на кровать, приставил нож к горлу и угрожал убийством. Затем отошел, но когда потерпевший собрался подняться, старшина вновь напал: удерживая рукой за горло, несколько раз имитировал удары в сердце ножом.

Произошло это из-за неодобрения старшиной служебных решений старшего по званию. Рыбин хотел запугать начальника, чтобы тот снизил требования к подчиненным. Но пойдет в тюрьму за угрозу убийства.

Суд назначил старшине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима. Приговор пока в силу не вступил.

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#Омск#Приговор#Суд#Общество#Уголовное дело#Новости#Омская область#Военные#Угрозы#Дарья Зыкова
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