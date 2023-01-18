Посадка за антидедовщину. Омский суд вынес приговор за угрозу убийства

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда сообщила, что Омский гарнизонный военный суд огласил приговор старшине Станиславу Рыбину. Он отправится в колонию строгого режима на 6 лет за запугивание старшего по званию.
Старшина повалил начальство на кровать, приставил нож к горлу и угрожал убийством. Затем отошел, но когда потерпевший собрался подняться, старшина вновь напал: удерживая рукой за горло, несколько раз имитировал удары в сердце ножом.
Произошло это из-за неодобрения старшиной служебных решений старшего по званию. Рыбин хотел запугать начальника, чтобы тот снизил требования к подчиненным. Но пойдет в тюрьму за угрозу убийства.
Суд назначил старшине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима. Приговор пока в силу не вступил.