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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Доставайте противогазы. В Омске ввели режим «черного неба»

30 марта 2023, 13:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Первая степень НМУ.

Минприроды Омской области сообщает, что в Омске и Омской области с 22:00 часов 30 марта до 11:00 часов 31 марта объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени.

В регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Напомним, что в феврале режим НМУ продлевали почти ежедневно. В Роспотребнадзоре фиксировали выбросы, а омичи в соцсетях жаловались на плохое самочувствие и неприятные запахи. Зафиксировали превышения оксида углерода, диоксида азота и сероводорода.

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#Ксения Карагодина#Нму#Режим нму#Воздух#Загрязнение воздуха#Грязный воздух#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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