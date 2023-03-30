Доставайте противогазы. В Омске ввели режим «черного неба»

Напомним, что в феврале режим НМУ продлевали почти ежедневно. В Роспотребнадзоре фиксировали выбросы, а омичи в соцсетях жаловались на плохое самочувствие и неприятные запахи. Зафиксировали превышения оксида углерода, диоксида азота и сероводорода.