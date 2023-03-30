Доставайте противогазы. В Омске ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Минприроды Омской области сообщает, что в Омске и Омской области с 22:00 часов 30 марта до 11:00 часов 31 марта объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени.
В регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Напомним, что в феврале режим НМУ продлевали почти ежедневно. В Роспотребнадзоре фиксировали выбросы, а омичи в соцсетях жаловались на плохое самочувствие и неприятные запахи. Зафиксировали превышения оксида углерода, диоксида азота и сероводорода.