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Первый с конца. Омск возглавил десятку аутсайдеров в рейтинге самых грязных городов

29 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск оказался на последнем месте в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

Организация «Зеленый патруль» опубликовала результаты экологического рейтинга за 2022 год и прошедшую зиму. Омск снова оказался самым грязным городом в России.

В 61 «Национальном экологическом рейтинге» от организации «Зеленый патруль» Омск занял 85 место из 85. Исследователи рассматривали прошедший 2022 год и зиму 2023. На один пункт Омскую область обогнала Челябинская, третьим с конца назвали Забайкалье. Самым чистым регионом России оказалась Тамбовская область. На 2 месте — Белгородская, а на 3 — Республика Алтай.

Одной из причин того, что Омск на последнем месте, назвали «пробуксовку» мусорной реформы. Но в целом по стране экологическая ситуация улучшилась.

«Есть и прорывы в экологии за 2022 год. Это запуск в
Москве большой кольцевой ветки метро (без выхлопных газов), первая
очередь очистных сооружения „Биосфера“ на Омском
нефтеперерабатывающем заводе. <…>Негативный осадок от прошедшего 2022 года остался из-за того, что
экология все чаще становится методом „выбивания“ федерального
финансирования (на очередное „строительство метро“, например),
инструментом избирательных кампаний, без последующей реальной пользы
для природы и людей», — прокомментировал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.
Наконец-то не в топе. Омск не попал на верхние строчки рейтинга самых грязных городов
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#Дарья Зыкова#Омск#Экология#Рейтинг#Зеленый патруль#Выбросы#Общество#Город#Новости#Омская область
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