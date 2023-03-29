Первый с конца. Омск возглавил десятку аутсайдеров в рейтинге самых грязных городов

В 61 «Национальном экологическом рейтинге» от организации «Зеленый патруль» Омск занял 85 место из 85. Исследователи рассматривали прошедший 2022 год и зиму 2023. На один пункт Омскую область обогнала Челябинская, третьим с конца назвали Забайкалье. Самым чистым регионом России оказалась Тамбовская область. На 2 месте — Белгородская, а на 3 — Республика Алтай.