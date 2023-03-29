Первый с конца. Омск возглавил десятку аутсайдеров в рейтинге самых грязных городов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В 61 «Национальном экологическом рейтинге» от организации «Зеленый патруль» Омск занял 85 место из 85. Исследователи рассматривали прошедший 2022 год и зиму 2023. На один пункт Омскую область обогнала Челябинская, третьим с конца назвали Забайкалье. Самым чистым регионом России оказалась Тамбовская область. На 2 месте — Белгородская, а на 3 — Республика Алтай.
Одной из причин того, что Омск на последнем месте, назвали «пробуксовку» мусорной реформы. Но в целом по стране экологическая ситуация улучшилась.
«Есть и прорывы в экологии за 2022 год. Это запуск в
Москве большой кольцевой ветки метро (без выхлопных газов), первая
очередь очистных сооружения „Биосфера“ на Омском
нефтеперерабатывающем заводе. <…>Негативный осадок от прошедшего 2022 года остался из-за того, что
экология все чаще становится методом „выбивания“ федерального
финансирования (на очередное „строительство метро“, например),
инструментом избирательных кампаний, без последующей реальной пользы
для природы и людей», — прокомментировал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.