Омичам рассказали, чьи кредитные истории проверяют при приеме на работу

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Исследователи сервиса SuperJob провели новый опрос. Оказалось, что в регионе около 25% компаний просматривают кредитные истории кандидатов перед их приемом на работу.
Отметим, что опрос проходил среди экономически активного населения Омска. SuperJob сообщает, что 16% компаний регулярно проверяют всех соискателей независимо от должности. А 8% делают это лишь на некоторые из них.
В основном под пристальный контроль попадают именно те, кто метит на руководящие должности или должности, где есть материальная ответственность, заключение договоров и организация поставок.
Однако лишь каждый десятый из соискателей сталкивался с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу.