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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Омичам рассказали, чьи кредитные истории проверяют при приеме на работу

22 марта 2023, 09:41
Фото: Город55
иллюстрация
Чаще всего проверяют тех, кто претендует на руководящие должности.

Исследователи сервиса SuperJob провели новый опрос. Оказалось, что в регионе около 25% компаний просматривают кредитные истории кандидатов перед их приемом на работу.

Отметим, что опрос проходил среди экономически активного населения Омска. SuperJob сообщает, что 16% компаний регулярно проверяют всех соискателей независимо от должности. А 8% делают это лишь на некоторые из них.

В основном под пристальный контроль попадают именно те, кто метит на руководящие должности или должности, где есть материальная ответственность, заключение договоров и организация поставок.

Однако лишь каждый десятый из соискателей сталкивался с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу.

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#Ксения Карагодина#Работа#Соискатели#Вакансии#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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