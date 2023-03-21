Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 03:02
Самая частая причина увольнений среди омичей — по собственному желанию, так ответили 66% опрошенных. Результаты исследований за 1 квартал 2023 года приводит сервис по поиску работы HeadHunter.
Еще 14% респондентов из Омской области, которые сейчас находятся в поисках работы, сообщили, что попали под сокращение. Чаще всего это работники из сферы стратегии и консалтинга, а также из транспортно-логистической сферы и автобизнеса.
9% омичей рассказали, что их уволили в связи с реорганизацией компании. Всего 1% работников честно признались, что были уволены за нарушение трудовой дисциплины, а также из-за невыполнения плана и рабочих задач.
Остальные 9% сообщили, что увольнение имело иные мотивы, но не уточнили детали.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области открылся еще один кадровый центр «Работа России». Он расположен по улице 22 Апреля, 19/1. В начале марта на Левобережье также начал работать новый кадровый центр по адресу улица 70 лет Октября, 25, корп. 2. В учреждении готовы принимать до 400 человек в день — работают 33 окна, из них пять — по вопросам профессионального обучения.