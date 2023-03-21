Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области открылся еще один кадровый центр «Работа России». Он расположен по улице 22 Апреля, 19/1. В начале марта на Левобережье также начал работать новый кадровый центр по адресу улица 70 лет Октября, 25, корп. 2. В учреждении готовы принимать до 400 человек в день — работают 33 окна, из них пять — по вопросам профессионального обучения.