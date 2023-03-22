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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Омич пойдет под суд за пьяное ДТП с пострадавшим пешеходом

22 марта 2023, 03:06
Фото: 1MI
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Мужчине грозит наказание до 7 лет колонии.

В Омске перед судом предстанет 39-летний местный житель. Его обвиняют в ДТП, в котором пострадал пешеход. Сам водитель во время аварии был пьян, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2022 года подсудимый за рулем «Toyota Corolla» в дачном кооперативе «Труд» не справился с управлением и сбил мужчину, стоящего на обочине. 44-летний пешеход получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Происшествия#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Омск
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