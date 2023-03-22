Омич пойдет под суд за пьяное ДТП с пострадавшим пешеходом

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Омске перед судом предстанет 39-летний местный житель. Его обвиняют в ДТП, в котором пострадал пешеход. Сам водитель во время аварии был пьян, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В октябре 2022 года подсудимый за рулем «Toyota Corolla» в дачном кооперативе «Труд» не справился с управлением и сбил мужчину, стоящего на обочине. 44-летний пешеход получил тяжелые травмы.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.