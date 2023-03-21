В Омске за сутки в трех авариях пострадали трое детей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:25
В Госавтоинспекции сообщили, что вчера вечером и сегодня утром в ДТП в Омске пострадали трое детей.
В Октябрьском округе 31-летний водитель «Kia» ехал по улице Панфилова и врезался в «Toyota Corolla». Авария произошла вчера, 20 марта, в 21:45. Пассажиру «Toyota», 15-летнему подростку, потребовалась помощь врачей.
Сегодня около 8 часов утра на Космическом проспекте 32-летний автомобилист за рулем «Honda» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок вышел на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Мальчика отвезли в больницу.
Ранее Город55 сообщал, что вчера в Нефтяниках водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, теперь автомобилиста ищут полицейские. Школьнице также оказали медицинскую помощь.