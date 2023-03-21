Проект капремонта референтного центра в Омске подготовила компания «Стройград»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В Омске собираются капитально отремонтировать помещения, которые занимает референтный центр в здании на улице 10 лет Октября, 197.
Городу55 стало известно, что разработкой проекта капремонта для Россельхознадзора занималось ООО «Стройград». Документацию уже одобрили в АО «Государственная экспертиза Омской области».
Директором и учредителем ООО «Стройград», зарегистрированного в 2010 году, является Ксения Иоанниди. Согласно данным открытых источников, в 2021 году прибыль фирмы составила 2,2 миллиона рублей.
Отметим, что именно эта компания разрабатывала проект по благоустройству Бульвара Мартынова в Омске. За свою работу «Стройград» получил около 480 тысяч рублей. Само благоустройство бульвара вызвало споры со стороны краеведов и архитекторов, которые не могли прийти к единому мнению, что стоит делать на объекте и в каком стиле.
Кстати, работы на Бульваре Мартынова заняли два года и завершились в 2019 году. Однако к подрядчику — ООО «Новые технологии» — возникло немало вопросов. В ходе проверки качества благоустройства общественники выявили строительные дефекты. Из-за того что подрядчик выбрал неподходящие материалы, террасные доски к концу лета 2020 года почти полностью разрушились. Само же ООО не спешило заменять покрытие.