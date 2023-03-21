Проект капремонта референтного центра в Омске подготовила компания «Стройград»

Отметим, что именно эта компания разрабатывала проект по благоустройству Бульвара Мартынова в Омске. За свою работу «Стройград» получил около 480 тысяч рублей. Само благоустройство бульвара вызвало споры со стороны краеведов и архитекторов, которые не могли прийти к единому мнению, что стоит делать на объекте и в каком стиле.