Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Проект капремонта референтного центра в Омске подготовила компания «Стройград»

21 марта 2023, 08:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Эта фирма ранее занималась разработкой проекта по благоустройству Бульвара Мартынова.

В Омске собираются капитально отремонтировать помещения, которые занимает референтный центр в здании на улице 10 лет Октября, 197.

Городу55 стало известно, что разработкой проекта капремонта для Россельхознадзора занималось ООО «Стройград». Документацию уже одобрили в АО «Государственная экспертиза Омской области».

Директором и учредителем ООО «Стройград», зарегистрированного в 2010 году, является Ксения Иоанниди. Согласно данным открытых источников, в 2021 году прибыль фирмы составила 2,2 миллиона рублей.

Отметим, что именно эта компания разрабатывала проект по благоустройству Бульвара Мартынова в Омске. За свою работу «Стройград» получил около 480 тысяч рублей. Само благоустройство бульвара вызвало споры со стороны краеведов и архитекторов, которые не могли прийти к единому мнению, что стоит делать на объекте и в каком стиле.

Кстати, работы на Бульваре Мартынова заняли два года и завершились в 2019 году. Однако к подрядчику — ООО «Новые технологии» — возникло немало вопросов. В ходе проверки качества благоустройства общественники выявили строительные дефекты. Из-за того что подрядчик выбрал неподходящие материалы, террасные доски к концу лета 2020 года почти полностью разрушились. Само же ООО не спешило заменять покрытие.

Выдержит велосипедистов? На бульваре Мартынова уложили новые доски вместо сломанных
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Бульвар Мартынова#Россельхознадзор#Проект#Капремонт#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры
Сегодня, 10:37
Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах
Сегодня, 08:37
Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
Сегодня, 07:59
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
Большой контракт. Омичам достался подряд на ремонт в Москве за 200,6 млн рублей
Сегодня, 11:02