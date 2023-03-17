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Омичей после «Крымской весны» развезут бесплатные автобусы

17 марта 2023, 04:41
Фото: 1MI
Транспорт отправится от спорткомплекса по пяти направлениям
Праздник пройдет в спорткомплексе «Красная звезда»

Омичей после «Крымской весны» развезут бесплатные автобусы, сообщили в администрации города. Праздник пройдет завтра, 18 марта, в манеже спорткомплекса «Красная звезда».

Транспорт отправится от спорткомплекса по пяти направлениям: до остановок ул. Гашека, ул. Бархатовой, ул. 21-я Амурская, пос. Солнечный и в микрорайон Ясная Поляна.

На празднике для гостей проведут экскурсии по 5-ти регионам, которые вернулись в состав России — Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Например, на площадке, рассказывающей о Херсонской области, омичи смогут совершить виртуальный полет на параплане. А под крышей манежа будет летать настоящий параплан.

Площадки для омичей откроются в 17:30, а в 19:00 начнется концерт певицы Вики Цыгановой, после которого она примет участие в отправке колонны военной техники, приобретенной для нужд омских батальонов.

Омичам рассказали, как в этом году пройдет масштабный праздник «Крымская весна»
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#Евгений Игишев#Омск#Автобус#Крымская весна#Праздник#Транспорт#Общественный транспорт
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