Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Омичей после «Крымской весны» развезут бесплатные автобусы, сообщили в администрации города. Праздник пройдет завтра, 18 марта, в манеже спорткомплекса «Красная звезда».
Транспорт отправится от спорткомплекса по пяти направлениям: до остановок ул. Гашека, ул. Бархатовой, ул. 21-я Амурская, пос. Солнечный и в микрорайон Ясная Поляна.
На празднике для гостей проведут экскурсии по 5-ти регионам, которые вернулись в состав России — Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Например, на площадке, рассказывающей о Херсонской области, омичи смогут совершить виртуальный полет на параплане. А под крышей манежа будет летать настоящий параплан.
Площадки для омичей откроются в 17:30, а в 19:00 начнется концерт певицы Вики Цыгановой, после которого она примет участие в отправке колонны военной техники, приобретенной для нужд омских батальонов.