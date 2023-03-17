Омичей после «Крымской весны» развезут бесплатные автобусы

На празднике для гостей проведут экскурсии по 5-ти регионам, которые вернулись в состав России — Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Например, на площадке, рассказывающей о Херсонской области, омичи смогут совершить виртуальный полет на параплане. А под крышей манежа будет летать настоящий параплан.