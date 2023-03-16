Омичам рассказали, как в этом году пройдет масштабный праздник «Крымская весна»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Омске 18 марта состоится праздник «Крымская весна». Масштабный праздник в манеже СК «Красная звезда» пройдет при поддержке Губернатора Омска Александра Буркова.
Омичам проведут экскурсии по 5-ти регионам, которые вернулись в состав РФ — Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Например, на площадке, рассказывающей о Херсонской области, омичи смогут совершить виртуальный полет на параплане. А под крышей манежа будет летать настоящий параплан.
А на площадке, посвященной ЛНР, представители Омского союза каратэ проведут показательное выступление и поделятся приемами. Вдобавок гости праздника смогут примерить на себя роль настоящего боксера и поупражняться с грушей, а тренеры областной федерации бокса помогут им правильно поставить удар.
«Виды спорта для каждой из тематических локаций выбраны не случайно, они являются одними из базовых для регионов. Так, на весь мир Луганскую область прославлял боксер Вячеслав Глазков. Он не только был призером чемпионата мира, но и в 2018 году брал „бронзу“ Олимпиады в Пекине. И сейчас спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях, становятся чемпионами России», — отметили в региональном минспорте.
Также омичи смогут примерить на себя роль кузнеца и изготовить себе на память сувенирную монету.
В 17:30 откроются площадки, а в 19:00 начнется концерт певицы Вики Цыгановой. После концерта певица примет участие в отправке колонны военной техники, которая была приобретена для нужд омских батальонов.