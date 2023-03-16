Омичам рассказали, как в этом году пройдет масштабный праздник «Крымская весна»

А на площадке, посвященной ЛНР, представители Омского союза каратэ проведут показательное выступление и поделятся приемами. Вдобавок гости праздника смогут примерить на себя роль настоящего боксера и поупражняться с грушей, а тренеры областной федерации бокса помогут им правильно поставить удар.