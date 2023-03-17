Амурский поселок в Омске на один день останется без воды. Публикуем список адресов

1. ЦТП-424 МП «Тепловая компания»;

2. БУЗОО «ДГБ №4» - ул. 2-я Совхозная, 31;

3. Жилые дома с административными помещениями по адресам:

- ул. 24-я Северная, 168/1, 168/2;

- ул. 21-я Северная, 154, 158, 165;

- ул. 2-я Совхозная, 25.

4. Частный сектор по ул. Совхозная.



В ведомстве добавили, что на время ремонтных работ установят машину с питьевой водой по адресу 24-я Северная, 168/1.