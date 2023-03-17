Амурский поселок в Омске на один день останется без воды. Публикуем список адресов

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:02
На следующей неделе 23 марта с 9:00 до 16:00 в Амурском поселке отключат холодную воду. Это связано с заменой аварийного участка трубопровода.
В Росводоканале рассказали какие дома попадут под отключение:
1. ЦТП-424 МП «Тепловая компания»;
2. БУЗОО «ДГБ №4» - ул. 2-я Совхозная, 31;
3. Жилые дома с административными помещениями по адресам:
- ул. 24-я Северная, 168/1, 168/2;
- ул. 21-я Северная, 154, 158, 165;
- ул. 2-я Совхозная, 25.
4. Частный сектор по ул. Совхозная.
В ведомстве добавили, что на время ремонтных работ установят машину с питьевой водой по адресу 24-я Северная, 168/1.