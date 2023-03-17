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Александр Бурков обсудил с Дмитрием Патрушевым модернизацию сельского хозяйства

17 марта 2023, 10:39
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Министр рассказал о мерах поддержки для омских аграриев. В этом году планируют выделить более 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что рабочую поездку в регион министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев начал со встречи с Александром Бурковым. Обсуждали итоги работы агропромышленного комплекса региона и перспективы.

Губернатор отметил, что в области продолжают вводить в оборот новую землю. За два последних года площадь пашен выросла больше чем на 55 тыс. га и составила 3 млн 360 тыс. га. Модернизация сельского хозяйства потребовала за последние 5 лет 28 млрд рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций. Деньги пошли на реконструкцию животноводств, строительство комбикормового цеха, овощехранилища и систем орошения.

Дмитрий Патрушев напомнил, что в рамках госпрограммы «Земля» в 2022 году в регионе было профинансировано 7 проектов мелиорации на сумму 28 млн рублей. В этом году субсидии получит большее количество организаций АПК Омской области с учетом прошлогодних успехов.

«На комплексное развитие сельских территорий в прошлом году в регионе направили 1,7 млрд рублей. Самые масштабные вложения были в ремонт дорог местного значения. В порядок привели дорожное покрытие в 141 населенном пункте, в том числе построили 11 дорог, ведущих к фермам и сельхозпредприятиям», — прокомментировал Александр Бурков.

Дмитрий Патрушев совместно с Александром Бурковым в раках рабочей поездки министра посетят «ОмГАУ», Любинский молочный комбинат и завод «Хлебодар».

Во время встречи министр отметил, что Минсельхоз продолжит оказывать АПК Омской области поддержку. В этом году ее объем превысит 1,5 млрд рублей.

«Прошу вас не снижать темпов и активно использовать возможности авансирования затрат аграриев, которая появилась в прошлом году. В период посевной, конечно же, для сельхозтоваропроизводителей это очень актуально», — прокомментировал Дмитрий Патрушев.
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#Дарья Зыкова#Омская область#Александр Бурков#Дмитрий Патрушев#Новости#Общество#Экономика#Сельское хозяйство#Минсельхоз РФ#Рабочая поездка#Рабочая встреча
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