Александр Бурков обсудил с Дмитрием Патрушевым модернизацию сельского хозяйства

Губернатор отметил, что в области продолжают вводить в оборот новую землю. За два последних года площадь пашен выросла больше чем на 55 тыс. га и составила 3 млн 360 тыс. га. Модернизация сельского хозяйства потребовала за последние 5 лет 28 млрд рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций. Деньги пошли на реконструкцию животноводств, строительство комбикормового цеха, овощехранилища и систем орошения.