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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Бурков рассказал о новых парках и скверах в 56 городах и селах Омской области

21 февраля 2023, 09:01
Фото: Портал Правительства Омской области
В Омской области благоустроят не менее 102 общественных территорий.

В 2023 году в Омск на благоустройство общественных территорий выделят 535,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Основная часть денег уже распределена муниципальным образованиям. Об этом сообщают на портале Правительства Омской области.

21 февраля на заседании регионального Правительства принято постановление о распределении оставшихся 25,63 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство 2 объектов в Усть-Ишиме и по 1 объекту — в Азово, Знаменском, Исилькуле и Муромцево.

В 2023 году в регионе запланировано благоустроить не менее 102 общественных территорий. Отметим, что 6 объектов в черте города, из них с 2022 года перешли — 5:

  1. микрорайон «Прибрежный»;
  2. территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского;
  3. парк «Зеленый остров»;
  4. территория в границах пр. К. Маркса;
  5. ул. Короленко, Ленина, Б. Тито;
  6. сквер Панфилова.
Фото: Портал Правительства Омской области

Вдобавок в Омске благоустроят сквер имени профессора А. И. Казанника, который выбрали во Всероссийском голосования.

«За последние пять лет привели в порядок уже более 300 общественных пространств. Думаю, жители региона за последние несколько лет убедились в том, что их деятельное участие в процессе формирования комфортной окружающей среды играет важную роль. Красивых парков и скверов с современными зонами отдыха, уличными тренажёрами и детскими площадками стало заметно больше. Причём речь идёт не только об областном центре — преображаются наши малые города и сёла», — отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.
173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков
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