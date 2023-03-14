Отчалили от сугроба у Речного вокзала. Омичи устроили массовый заплыв по полынье

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали видео с раннего заплыва на надувных лодках для массовых сплавов. Омичи спустились в воду с верха набережной, использовав одну из лодок в качестве тюбинга. Потом смельчаков догнали остальные гребцы. Погрузка завершилась успешно, судя по видео, никто в ледяную воду не свалился.
На всех ребятах были спасательные жилеты, кто-то сплавлялся в гидрокостюме, а кто-то даже без перчаток, в обычной одежде. Сидели гребцы на бортах, плыли по полынье в сторону метромоста. Туда, где недавно открывал сезон одинокий человек на каноэ.