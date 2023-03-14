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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Отчалили от сугроба у Речного вокзала. Омичи устроили массовый заплыв по полынье

14 марта 2023, 11:58
Фото: скриншот из видео сообщества 100 необычных мест Омска и Омской области

Омичи сплавились на нескольких надувных лодках по полынье Иртыша

Любители водных прогулок экипировались спасжилетами и отправились покорять полынью веселой компанией. Стартовали со склона набережной, использовав лодку как тюбинг.

В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали видео с раннего заплыва на надувных лодках для массовых сплавов. Омичи спустились в воду с верха набережной, использовав одну из лодок в качестве тюбинга. Потом смельчаков догнали остальные гребцы. Погрузка завершилась успешно, судя по видео, никто в ледяную воду не свалился.

На всех ребятах были спасательные жилеты, кто-то сплавлялся в гидрокостюме, а кто-то даже без перчаток, в обычной одежде. Сидели гребцы на бортах, плыли по полынье в сторону метромоста. Туда, где недавно открывал сезон одинокий человек на каноэ.

Фото: скриншот из видео сообщества 100 необычных мест Омска и Омской области
«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
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#Дарья Зыкова#Омск#Иртыш#Полынья#Сплав#Общество#Город#Водный транспорт#Лодка
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